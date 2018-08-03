Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95542
ALTIN
197.466
DOLAR
5.0807
STERLİN
6.5954
EURO
5.8817

5 asırlık evler yok oluyor

Dünya kerpiç mimarinin başkenti olarak bilinen Darende’de, 5 asırdır ayakta duran kerpiç evler ilgisizlikten bir bir yok oluyor.

5 asırlık evler yok oluyor

Dünya kerpiç mimarinin başkenti olarak bilinen Darende’de, 5 asırdır ayakta duran kerpiç evler ilgisizlikten bir bir yok oluyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:21
5 asırlık evler yok oluyor

Bitişik ve nizamlı, kale kent görünümünde estetik yapıları ile dünyada benzeri olmayan bir özellikte olan Balaban Mahallesi’nin bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliğine 50. sırada üyeliği kabul edilmişti. Kerpiç yapılaşmanın yoğun olduğu mahallede yaklaşık 5 asırdır ayakta duran yapılar şimdilerde birer birer yıkılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi Balaban’ın kentsel sit alanı ilan edilip bir bütün olarak korunması gerektiğini ifade ederek bunun tarihsel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YERLERİNDEN

Muhtar Çelebi, “Tarihi Kerpiç mimarisi ile ünlü Balaban Evleri dünyada kerpiç mimariye örnek gösterilecek müstesna bir özelliktedir. Bitişik nizamlı, kale kent görünümünde estetik yapıları ile dünyada benzeri olmayan bir özelliktedir. Bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliğine 50. sırada üyeliği kabul edilmiş bir yöredir. Kerpiç mimarisi açısından Türkiye'nin önemli bir zenginliği olduğu akademisyen ve sanat tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi geçtiğimiz yıl kapsamlı bir çalışma ile bu yapıların envanterini çıkararak bir kitap yayına sundu. Bu kitabı kaleme alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ‘Balaban Türkiye’de Kerpiç Mimarinin başkentidir. Güney Amerika’da Santefe Kasabası ve Türkiye’de Darende Balaban yöresi kerpiç mimaride dünyanın en önemli yerlerindendir. Amerika Santefe kenti korunup markalaşırken Balaban günden güne eriyor. Balaban kentsel sit alanı ilan edilip bir bütün olarak korunmalıdır. Bu tarihsel bir sorumluluktur. Keşke yıllar önce bu çalışma gerçekleşseydi. Devlet el atıp kültürel mirasa sahip çıkmalıdır’ diyerek konuyu özetliyor” diye konuştu.

Öte yandan, yöre halkı da bu sahipsizliğe üzülerek tarihe sahip çıkılması konusunda yetkililere serzenişte bulundu. 

İHA

Son Güncelleme: 03.08.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
Cemal çelebiBalaban MahallesiKerpiç BinaDarendeMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAPTIRIM TEPKİSİ
YAPTIRIM TEPKİSİ
Cezaevinde öğrendi, şimdi geçimini sağlıyor
Cezaevinde öğrendi, şimdi geçimini sağlıyor
Arguvan lavantayla da anılacak
Arguvan lavantayla da anılacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim