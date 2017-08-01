Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17’nci kez Malatya’ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Malatya’nın güçlü desteğine teşekkür etmek ve bazı açılışlar yapmak için Malatya’yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelişiyle ilgili dün AK Parti Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Basın toplantısında ilk konuşmayı AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. yapılan toplantının tek gündem maddesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da olmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Başkan Kahtalı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Malatyalıların Cumhurbaşkanını bağrına basacağını söyledi.

ÜST DÜZEY BİR KATILIM SAĞLANDIKahtalı, “Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya her gelişlerinde Malatyalı hemşerilerimiz en üst düzeyde katılım sağladılar. En son yapmış olduğumuz 16 Nisan Referandumu için gelmiş olduğu mitinginde ise Allah'a hamd olsun 100 binin üzerinde Malatyalı hemşerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmak için oradaydı. Bu yapacağımız toplantı sonrasında ise inşallah yapacağımız çalışmalarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’mızda en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinin daima heyecanlı olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Cumhurbaşkanımızı 25 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de miting alanında ağırlamış olacağız. Malatyalılar olarak iyi bir ev sahipliğini inşallah yine yapacağız. Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu mitinge katılım çok önemlidir. Bütün ilçelerimizde, merkezimizde, kısmen iş zamanı da olsa büyük bir katılım sağlamayı bekliyoruz” diye konuştu.

HİZMET ETMENİNİN GURURUNU YAŞADIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Türkiye son 16 yıldır dünyanın merkezi haline gelmiş, Türkiye’deki gelişmeleri izlemekte. Ve son 16 yıldır AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’de çok önemli reformlara imza attık. Ve bu reformların imzasının altında AK Parti’nin Kurucu Genel Başkanı ve şimdi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın imzasının varlığını herkes biliyor. Hem Türkiye’ye hizmet ettik hem Malatya’ya hem de burada bulunan bütün vatandaşlarımıza. 80 milyona aynı anda hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadık. Malatya’mızda da bu hizmetleri birlikte kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımla, Bakanımızla, kuruluşundan itibaren görev yapan arkadaşlarımın hepsine ben ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Malatya’mız 16 yıldır yapılan 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere yapılan 12 seçimde AK Parti iktidarlarına tam destek verdi. Ve vermiş olduğu bu tam destekle hem siyasi istikrarı hem de ekonomik istikrarın sağlanmasına vesile oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde vermiş olduğu yüzde 70’lik destekle birlikte Türkiye’de milletin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu” şeklinde konuştu.

Malatya’nın yüzde 70’le hükümet sistemi değişikliğine destek verdiğini hatırlatan Çalık, şunları kaydetti:

“En son Türkiye tarihi için çok önemli bir dönüm noktası olan 16 Nisan’da yapılan referandumu yaşadık. 16 Nisan Referandumu’nda da Malatya’mız yüzde 70 oyla hükümet sistemi değişikliğine ‘evet’ dedi. Ve Parlamenter Sisteme nokta kondu.”

2’NCİ RESMİ ZİYARETİNİ MALATYA’YA YAPIYOR

5 Ağustos’un hasretin biteceği gün olacağını söyleyen Çalık, “16 Nisan seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız Malatya’yı 18 Şubat’ta ziyaret etti. Ve bugüne kadar Cumhurbaşkanımız 17 kez Malatya’ya geldi. İnşallah bu gelişinde de Cumhurbaşkanımızı daha önceki karşılamalarımız gibi çok büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız 16 Nisan’dan sonra partili Cumhurbaşkanı olarak yapılan değişiklikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra teşekkür ziyaretlerine ilk resmi ziyaretini Urfa’ya yaptı. Ve 2’nci resmi ziyaretini Malatya’ya yapıyor. Bu bizim için çok büyük bir onur. Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya davet ettiğimizde Malatya’ya teşekkür etmemiz ve onun için gelmemiz gerekiyor dedi. Ve Allah razı olsun inşallah Malatya’ya gelişiyle bizleri onurlandıracak. Sayın Cumhurbaşkanım inşallah 5 Ağustos tarihinde Malatyalılar için bir hasretin sona ereceği gün olacak. Ve her zaman olduğu gibi hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı bir kez daha bağrına basacak” ifadelerini kullandı.

KALE, EN FAZLA OY VEREN 5’İNCİ İLÇEMİZ

Çalık, “Cumhurbaşkanımızın Malatya’yı ne kadar çok sevdiğini Malatyalıların da Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz” diyerek, “Özlemin biteceği gün 5 Ağustos olacak. Malatyalılar bugüne kadar AK Parti iktidarlarına çok ciddi destek verdi ve bu destekler içerisinde de Türkiye dereceleri elde etti. 970 ilçemiz içerisinde Kale en fazla oy veren 5’inci ilçemiz, Pütürge 19’uncu, Doğanyol 62’nci, Darende 90’ıncı ilçemiz oldu. Ve 16 Nisan tarihi oylamasında Malatya’nın verdiği güçlü destek hepimizin yüzünün akı oldu. Ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımız 5 Ağustos’ta Belediye Binamızın yanındaki miting alanında saat 17.00’de bütün Malatyalı hemşehrilerimizle bir arada olacak. Bugün kayısı dönemi, ama 5 Ağustos Cumhurbaşkanımızın Malatyalılarla buluştuğu gün düğün günü olacak. Bu vesileyle Malatyalı hemşehirlerimize 17’nci kez Cumhurbaşkanımızı ağırlamak üzere gösterdikleri heyecan için, destek için ve o gün orada olacakları için şimdiden çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL