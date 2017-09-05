05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

46 aradan sonra…

Kiltepe Mahallesi’nde 46 yıl aradan sonra yapılacak olan sağlık ocağının mutluluğu yaşanıyor.

05 Eylül 2017 Salı 11:57
46 aradan sonra…

Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Kiltepe Mahallesi’nde, 46 yıl sonra sağlık ocağı yapılıyor. Mahallede uzun yıllardır sağlık ocağının olmamasından dolayı mahalle sakinleri zorluklar yaşadıklarını söylerken, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, “Mahallemizdeki özlem sona eriyor, 46 yıl sonra sağlık ocağımıza kavuşuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

BU ÇİLEDEN KURTULMUŞ OLACAK

Mahallelerinde sağlık ocağı olmaması nedeniyle vatandaşların muayene olmak için kent merkezine gitmek zorunda olduğunu söyleyen Demirtaş, “Artık vatandaşlarımız sağlık ocağımızın açılması ile birlikte bu çileden de kurtulmuş olacak. Emeği geçenlere ve hükümetimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA
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