45 ilden gelen katılımcılar kendi yörelerine has olan tatları Batmanlılara tanıttı. Malatya'dan ürünlerini tanıtmak için gelen Zübeyir Özcan, Malatya'nın ürünlerini ve özellikle kayısıyı tanıtmak için geldiğini belirterek, "Burada fındıklı, incirli, kayısılı cezerye yapıyoruz. Bunların hapsi el yapımıdır. Yaptığımız cezeryelerde katkı maddesi yoktur" dedi.

ÜRÜNLERDE KATKI MADDESİ YOK

Festivalde stantları gezen Batmanlı Mecit Karataş, Batman'da bu tür festivallerin yılda en az iki, üç defa yapılmasını istediğini ve buradaki ürünlerde katkı maddesi olmadığı için tatlarının çok güzel olduğunu söyledi.

Giresun'dan festivale katılan Hüseyin Şenemre ise, Batman'ın çok güzel bir il olduğunu, daha önce de geldiğini ve askerliğini de bu bölgede yaptığını belirterek, "Batman'a tereddütsüz geldim. Burada Giresun'a özel fıntık ezmesi yapıyoruz. Bu tamamen el yapımıdır. Ürünlerimiz fabrikasyon olsaydı stant, stant gezemezdik kendi ürünlerimizden yapıyoruz" diye konuştu.

Stantların 2 gün boyunca Batmanlılara açık olacağı bildirildi.

İHA