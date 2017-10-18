18 Ekim 2017 Çarşamba

45 il festivale katıldı

Batman'da 45 ilin katıldığı yöresel ürünler ve hediyelik eşya festivali yapıldı. Batman'da özel bir şirket tarafından Atatürk Parkı’nda düzenlenen yöresel ürünler ve hediyelik eşya festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Malatya’dan da festivale katılım oldu.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:22
45 il festivale katıldı

  45 ilden gelen katılımcılar kendi yörelerine has olan tatları Batmanlılara tanıttı. Malatya'dan ürünlerini tanıtmak için gelen Zübeyir Özcan, Malatya'nın ürünlerini ve özellikle kayısıyı tanıtmak için geldiğini belirterek, "Burada fındıklı, incirli, kayısılı cezerye yapıyoruz. Bunların hapsi el yapımıdır. Yaptığımız cezeryelerde katkı maddesi yoktur" dedi.

ÜRÜNLERDE KATKI MADDESİ YOK
  Festivalde stantları gezen Batmanlı Mecit Karataş, Batman'da bu tür festivallerin yılda en az iki, üç defa yapılmasını istediğini ve buradaki ürünlerde katkı maddesi olmadığı için tatlarının çok güzel olduğunu söyledi.

Giresun'dan festivale katılan Hüseyin Şenemre ise, Batman'ın çok güzel bir il olduğunu, daha önce de geldiğini ve askerliğini de bu bölgede yaptığını belirterek, "Batman'a tereddütsüz geldim. Burada Giresun'a özel fıntık ezmesi yapıyoruz. Bu tamamen el yapımıdır. Ürünlerimiz fabrikasyon olsaydı stant, stant gezemezdik kendi ürünlerimizden yapıyoruz" diye konuştu. 

Stantların 2 gün boyunca Batmanlılara açık olacağı bildirildi.

İHA
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