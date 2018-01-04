Yıl içerisinde düzenli olarak faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşan Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, yardımlarına devam ediyor.

MUHTAÇ VATANDAŞLARIN YARDIMINA KOŞULUYOR

Bu yönüyle muhtaç vatandaşların yardımına koşan ve 1 Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 yılına kadar olan faaliyet raporunu açıklayan vakfın yaptığı yardımlar ve tutarları şöyle:

“7 bin 842 kişiye nakdi olarak 2 milyon 849 bin 255 TL şartlı eğitim yardımı, 3 bin 216 kişiye nakdi 942 bin 165 TL şartlı sağlık yardımı, 12 bin 46 kişiye nakdi 2 milyon 266 bin 15 TL aile yardımları, 260 kişiye nakdi 37 bin 190 TL şartlı gebelik yardımı, 6 bin 219 kişiye nakdi 639 bin 300 TL gıda yardımı, 33 bin 78 kişiye nakdi 2 milyon 951 bin 475 TL yakacak yardımı, 379 kişiye nakdi 599 bin 250 TL muhtaç asker ailesi yardımı, 20 kişiye nakdi 9 bin TL barınma yardımı, 687 kişiye nakdi 1 milyon 918 bin 275 TL eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım,355 kişiye nakdi 1 milyon 346 bin 608 TL engelli yakını aylığı yardımı, 2 bin 821 kişiye nakdi 14 milyon 16 bin 776 TL engelli aylığı yardımı, 3 bin 218 kişiye nakdi 8 milyon 882 bin 140 TL yaşlı aylığı yardımı, 23 kişiye nakdi 16 bin 800 TL tek seferlik yardım, 583 kişiye nakdi 90 bin 22 TL katılım payı yardımı, 58 kişiye nakdi 34 bin 600 TL muhtaç asker çocuğu yardımı, 2 kişiye nakdi 15 bin TL özel amaçlı yardımlar, 135 kişiye nakdi 131 bin 700 TL, öksüz-yetim yardımı, 24 kişiye nakdi 42 bin 500 TL ev onarım yardımı, 20 kişiye nakdi 77 bin 828 TL betonarme ev yapım yardımı, 12 bin 931 kişiye nakdi 3 milyon 156 bin 600 TL vakfın öz kaynaklarından yapılan yardım toplamı, ayni olarak 33 bin 694 kişiye ise vakfın öz kaynaklarından yapılan yardım toplamı, 3 milyon 6 bin 275 TL, 18 bin 395 kişiye nakdi 30 milyon 757 bin 959 TL merkezi olarak yapılan yardımların toplamı. Buna göre 44 bin 162 kişiye toplamı 36 milyon 920 bin 835 TL yardım yapıldı.”

MUTLU SARIGÜL