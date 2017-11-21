Malatya bitki türü bakımından çok zengin bir şehir. Özellikle Malatya’da hiçbir yerde olmayan bitkilerin keşfedilmesi heyecan yaratırken, keşfedilen yeni bitki türleri hakkında konuşan İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şükrü Karakuş, önemli açıklamalarda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci bölge Müdürü Abdullah Koç’la birlikte 2007-2009 yılları arasında bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Dr. Karakuş, Bölge Müdürlüğünün kendilerine araç temin ettiğini ve böylece çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN BİTKİLER TOPLANDI

Malatya’da 6 bin civarında bitki örneği topladıklarını ifade eden Dr. Karakuş, “2016 yılına kadar Malatya’nın çeşitli bölgelerinden bitkileri topladık. 6 bin civarında bitki örneği bulduk. Topladığımız bitki örneklerinin teşhisi sonucunda daha önceki kayıt tarlada karşılaştırarak Malatya'da 2 bin 74 tür tespit ettik. Bunlara diğer versiyonlar da eklenince bitki türü sayısı 2 bin 229 oldu. Bunların da 438 tanesi endemik bitkiler, yani Türkiye'de bulunup başka yerde bulunmayan bitkiler arasında yer aldı. Malatya'da 438 tür endemik bitki bulunuyor. Bu bitkiler arasında 44 veya 45 tanesi sadece Malatya'da yayılış gösteriyor. Bu çalışma kapsamında 3 tane yeni türü biz belirledik. Bunların ismini de biz verdik. Bunlar ise; Ornithogolum Malatyanum-Yar Sasalı, Campanula Malatyaensis-Zürbeçan, Sisymbrium Malatyanum-Akçadağ Bülbülotu şeklinde.”

Malatya’da bir bitki tespit edildiğinde mutlu olduklarını belirten Karakuş, “Bu çalışma içerisinde 3 yeni türü biz yayınladık. Doç. Dr. Birol Mutlu Hocamla birlikte çalışıyorum. Beraber yaptığımız çalışma sonucu bu bitkileri belirledik. Bu 44 bitkinin daha önce bakanlıkça yürüten bir çalışma kapsamında Türk Eylem Koruma Planını da ben hazırladım hocamla beraber. Hiperikum malatyanum, piraeus peşmenia, Ornithogolum Malatyanum; bunların 3'ünü eylem planına hazırladık. O bölgelerde kabul edilmiş zaman zaman öğrencileri de götürüp o bölgeyi göstermektedirler. Malatya'ya ait yeni bir bitki tespit ettiğimizde bu bizi mutlu ediyor. Gittiğimiz zaman dağ-tepe diye görmüyoruz. Kayalıklar bizi çağırıyor ve işimizi severek yapıyoruz, takip ediyoruz. Sonuçta üç tane bitkiye de Malatya ismini verdik. Güzel son 10 yıl içerisinde Malatya'da 12-13 tür yeni tür yayınlandı. İzmir'den gelen araştırmacılar tarafından 12-13 tür yeni bitki türü tespit edilerek yayınlandı” şeklinde konuştu.

ARAZİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Dr. Karakuş, “Malatya yetişen bitkilerin tehlike kategorileri, bunların tehlike kategorilerinin belirlenmesi hepsi tezimiz de kayıtlıdır. Bu konuda hazırladığımız raporu da Orman Su İşleri Bakanlığına verdik. Ayrıca bizim arazi çalışmalarımızda devam ediyor, hala Malatya'nın yetişiyor mu, bunu araştırıyoruz. Bizim şu anda değerlendirdiğimiz yeni 2-3 tür bitki daha var. Bunlar değerlendirme aşamasında ve yayınlanacaklar. Bulduğumuz ve bitkileri elimizdeki dünya literatüründe bulunan bitkiler ile de karşılaştırarak değerlendirme yapıyoruz. Topladığımız bitkileri ise İnönü Üniversitesi'nde sergiliyoruz” dedi.









MUTLU SARIGÜL