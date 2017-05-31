4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi Sümer Ortaokulu’nda açıldı. Sümer Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin birlikte hazırladıkları Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce alanlarında 20 farklı proje fuarda sergileniyor.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisinde toplam 20 farklı çalışma olduğunu ifade eden Sümer Ortaokulu TÜBİTAK proje yürütücüsü Matematik öğretmeni Özlem Göktaş, 4 Fen Bilgisi, 8 Matematik ve 8 İngilizce derslerinden öğrencilerimizle birlikte proje çalışması yaptıklarını söyledi.

DANIŞMANLIK YAPMAYA ÇALIŞTIK

Matematik öğretmeni Özlem Göktaş, “Her bir projede en az 2 öğrencimiz görev aldı. Bazı projelerimiz tek danışman hocayla değil ortak olarak çalıştığımız projeler. Genel olarak öğrencilerimize danışmanlık yapmaya çalıştık. Daha çok oyunlar içerisinde eğlenerek öğretmeye yönelik çalışmalar. Matematik alanında Pisagor, Tam sayılar gibi tasarım projelerimiz var. Öğrencilerimizle birlikte 2. dönemin başlarında eğlenceli projeler yapmaya çalıştık. TÜBİTAK yarışmalarına henüz katılmadık ama İngilizce alanında önümüzdeki yıllarda proje yarışmalarına katılmayı düşünüyoruz” dedi.

Pİ SAYISINI KONU EDİNDİ

Fuarda ‘Pi Sayısının Neden Sabit Bir Sayı Olduğunu Keşfettirmek’ isimli projeyi sergileyen Sümer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şevval İlhan, Pi sayısının nasıl ve kim tarafından kullanıldığı yönde bilgiler verdi. Şevval İlhan, “Projemizin adı ‘Pi Sayısının Neden Sabit Bir Sayı Olduğunu Keşfettirmek’tir. Pi sayısının nasıl ve kim tarafından bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi Pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanılmasıdır. Babiller’den beri Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarının Pi sayısının varlığından haberdar oldukları bilinmektedir ve farklı uygarlıklar pi sayısı için farklı sayılar kullanmıştır. Projemizin amacı, Pi sayısının çevremizde birçok şekilde karşımıza çıktığını ve bu oranın büyüklük fark edilmeksizin bütün dairelerde sabit olduğunu fark ettirebilmektir” dedi.

3 AYLIK ZAMAN ALDI

Sümer Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Olcay Akçay ise, “TÜBİTAK 4006 bilim projemizde öğrencilerimizle beraber ‘Neredeyim Bul Beni’ projemizi yaptık. Bu projemiz kapsamında öğrencilerimizle beraber her yerin İngilizce karşılığını bulduk. Bir kişi yurtdışına çıktığında, ya da yurtdışından birisi geldiğinde yol tarifi nasıl yapılır, amacıyla onlara bunları tarif ettik. Karton malzemelerden tek tek maket şehirler kurduk. Çocuklarımıza maket üzerinde postane nerede, alışveriş merkezi nerede gibi İngilizce sorular soruyoruz. Onlara İngilizce olarak nasıl gidileceğini tarif ediyoruz. Bütün ulaşım yönlerini öğreterek gidecekleri adresi buluyorlar. Bu proje kapsamında yaptığımız araştırmalar, sunduğumuz anketler 3 aylık zaman aldı. Amacımız çocuklara İngilizce dersini daha kolay anlatmak ve daha kalıcı olmasını sağlamak” dedi.

ÇOK İLGİ ÇEKTİ

Sümer Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Beyza Akagündüz Sayıcı da, “Öğrencilerimizle birlikte 5. sınıf konumuz olan vücudumuzun bölümleriyle ilgili bir çalışma yapmayı planladık. Öncelikle insan vücudunun bölümlerini birlikte çalıştık. Arkasından bir resim seçip bunu bir ahşap üzerine çizimini yaptık. Üzerine vücudumuzun bölümlerinin isimleri İngilizce karşılıklarını yazdık. İngilizce karşılıklarının yanına birer anahtar yerleştirdik. O anahtarlara basıldığında vücut bölümünün yanında bulunan okun ucuna yerleştirdiğimiz ampul yanıyor. Böyle bir öğretici materyal hazırlamayı İngilizce dersleri için çocuklara eğlenceli olsun diye planladık. Çok ilgi çekti ve özellikle küçük çocuklar için çok öğretici olduğu yönde geri dönüşümler aldık” diye konuştu.



























ÖMER ALİ DELİBAŞ