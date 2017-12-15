Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, dün il binasında bir basın açıklaması yaparak, Vagon Onarım Fabrikası’nın lojistik üs ve kayısı lisanslı deposu olması gerektiğini dile getirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 80’lik bölümünü içinde barındırması sebebiyle hem lojistik köy hem de lojistik köy içinde lisanslı bir deponun kurulmasının son derece önem arz etmekte olduğunu ifade eden Başkan Avşar, Malatya’da kayısı için lisanslı depo kurulması talebinin resmi gazetede 2013 yılında yayımlandığını ve yaklaşık 40 bin tonluk bir lisanslı depo alanı ve binasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“İlimizde kurulu olan ve 40 yıldır, çürümeye terk edilmiş Vagon Onarım Fabrikasının olduğu bölgenin arsa ve fabrika alanının lojistik köy ve lisanslı depo olarak kullanılmasının isabetli bir karar olacağı değerlendirilmiştir” diyen Başkan Avşar, izlenimlerini maddeler olarak sıraladı.

AVŞAR, MADDE MADDE SIRALADI

Başkan Avşar, şunları kaydetti:

Malatya, Doğu-Batı -Güney ve kuzey bölgelerini birbirine bağlayan jeopolitik önemi olan bir şehirdir. Bu avantajı kullanmak için ilimizde lojistik bir üs kurulması kararlaştırılmıştır. Ankara kazan bölgesinde yer alan lojistik üs bölgesi incelenmiş ve benzer olan lojistik üssün, ilimizde yer alan Vagon onarım fabrikasının atıl durumda olması, içinden demiryolu geçmesi, karayolu bağlantısına yakın olması ile birlikte Malatya OSB bölgesine yakın olması sebebiyle en ideal yer olacağı değerlendirilmiştir.

Gaziantep ile İskenderun körfezini birbirini bağlayacak, hassa tüneli ihale edilmiş olup, bu sayede G. Antep üzerinden İskenderun limanına daha hızlı ulaşım sağlanmış olacaktır. Bu çalışma iki yıl sonra hayata geçmiş olacaktır. Böylece Akdeniz’in Karadeniz’e bağlanması hususunda da, İskenderun, Gaziantep, Malatya, Sivas güzergahından Karadeniz’e lojistik güzergah sağlanacağından, Malatya bu pastadan da büyük pay alacaktır.

İlimizde kurulması düşünülen vagon onarım fabrikası ve içinde lisanslı depoculuk alanının olacağı yer, Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü sınırları içinde bulunan toplam 764 bin 443 metrekare yüzölçümlü 141 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no'lu parseller mevcuttur.9 no’lu parsel 175 bin metrekare olup, depolamaya uygun kapalı alan 48 bin metrekare ve 6 adet holden oluşmaktadır. Alan içerisinde her hol 8 bin metre kare olup bu hollerden 4 tanesi 32 bin metre kare lisanslı depo için kullanılması uygun olacaktır.

Atıl durumdaki Vagon onarım fabrikasındaki mevcut bina bu yatırım için en ideal yer olup, Vagon onarım fabrikası bu alanda değerlendirilir ise 50milyon TL’lik bir yatırıma para harcanmamış olacaktır. 40 yıldır siyasilerin çözemediği, atıl durumdaki Vagon onarım fabrikası da bu proje ile değerlendirilmiş olacaktır. Lisanslı depoculuk Malatya kayısısına değer katacak bir çalışma olacaktır.

ÜRÜNÜN DEĞERİ DAHA DA ARTACAKTIR

Lisanslı depo sayesinde, ürün gıda mühendisleri gözetiminde alınarak, belli kalibredeki depolarda hijyen koşullarda muhafaza edilecektir. Örneğin: Bir çiftçinin teslim ettiği ürünlerin, yıllar itibariyle istatistiği lisanslı depo ürün takip sistemi ile takip edilecektir. Ürünün rekoltesinde bir önceki yıla oranla düşüş var ise, nedeni hakkında anlık bilgilendirme il tarım müdürlüğüne iletilecek ve gerekli araştırma yapılacaktır. Lisanslı depo içerisinde Kayısı işleme fabrikalarında bulunan; yıkama, boylama, kükürt analiz, gıda analiz laboratuarları, tesis edilecektir.

Lisanslı depo için lisans başvurusu yapıldıktan sonra kayısı için ürün İhtisas Borsası oluşacak ve dünya Kuru Kayısı fiyatları Malatya’da tespit edilecektir. Vagon onarım fabrikasının lojistik üs haline getirilmesi sonrasında, içinde lisanslı depoculuk ve kayısı ürün ihtisas borsası ile kayısı yurtdışı piyasa borsalarına da açılacak ve ürünün değeri daha da artacaktır. Halen 400 milyon USD olan kayısının ihracat değeri, bu sayede 2 milyar USD seviyesine kadar çıkabilecektir. Şu anda köylü haricinde aracıların bu sistemden para kazandığı aşikardır.

Yapılması düşünülen lojistik köy ve içinde serbest bölge kurulur ise, bölgemizdeki ithalatçı ve ihracatçı için ciddi anlamda gümrük vergisi avantajı da sağlanmış olacaktır.”

MUTLU SARIGÜL