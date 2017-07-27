Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Malatya’da inşa ettiği dev yatırımlar arasında yer alan Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Projesi’nde yüzde

93 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projenin ilk aşamasında 15 bin dekar alana sulama suyu sağlanmış olup, yılsonu itibariyle toplam 40 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak.

MİLLİ EKONOMİYE YILDA 30 MİLYON 800 BİN TL KATKI

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Malatya’da sulama konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Malatya’nın en önemli barajlarından biri olan Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nı 2012’de hizmete açmıştık. Şimdide 58 milyon TL yatırım bedeline sahip sulama projesini tamamlama aşamasındayız. Kapıkaya Turgut Özal Barajı’ndan alınacak su ile bölgedeki zirai araziler modern sulama sistemine kavuşacak. Projeyle milli ekonomiye yılda 30 milyon 800 bin TL katkı ve yaklaşık 5 bin kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

HABER MERKEZİ