27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

40 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak

Türkiye’nin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Malatya’da inşa ettiği tesislerle münbit toprakları suya kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda tesis edilen Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması ile 40 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
40 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Malatya’da inşa ettiği dev yatırımlar arasında yer alan Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Projesi’nde yüzde  
93 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projenin ilk aşamasında 15 bin dekar alana sulama suyu sağlanmış olup, yılsonu itibariyle toplam 40 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak.

MİLLİ EKONOMİYE YILDA 30 MİLYON 800 BİN TL KATKI
  Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Malatya’da sulama konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Malatya’nın en önemli barajlarından biri olan Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nı 2012’de hizmete açmıştık. Şimdide 58 milyon TL yatırım bedeline sahip sulama projesini tamamlama aşamasındayız. Kapıkaya Turgut Özal Barajı’ndan alınacak su ile bölgedeki zirai araziler modern sulama sistemine kavuşacak.  Projeyle milli ekonomiye yılda 30 milyon 800 bin TL katkı ve yaklaşık 5 bin kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya