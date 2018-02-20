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4 TON KURU KAYISI GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destekler devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında 4 ton kuru kayısı yetkililere teslim edildi.

4 TON KURU KAYISI GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destekler devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında 4 ton kuru kayısı yetkililere teslim edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:22
4 TON KURU KAYISI GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyet, Hatay’ın Hassa ilçesine giderek, güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu ifade ettiler. Şık Şık Mahalle Muhtarı Ertan Küçük, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize destek için geldiğini belirtirken, Cirikpınar Mahalle Muhtarı Öztürk Dağdelen ise, “Malatya heyeti olarak savaşmaya geldik. 3 sefer askerlik yaptım. 4’ncüye geldim. Yaşım 80. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Hükumetimizin yanındayız” dedi.

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener de, “Battalgazi’den geliyoruz. Afrin’de çarpışan askerlerimize, polisimize destek amaçlı buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar çarpışmaya hazırız. Onun içinde buraya kadar geldik” ifadelerini kullanırken, Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu ise, “Battalgazi’nin torunları olarak buraya Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak buraya geldik. Her zaman devletimizin yanındayız, ölmeye hazırız” diye konuştu

GEREKİRSE 4 OĞLUMU DA GÖNDERİRİM

Dört oğlunu askere göndermeye hazır olduğunu ifade eden Çolaklı Mahalle Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Benim 4 oğlum var. Gerekirse 4 oğlumu da buraya gönderirim. Bende kendi şahsım olarak çocuklarımın peşinden gelirim. Çünkü ben hem şoförüm, hem aşçıyım. Geri hizmette de ben hazırım” dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
4 Ton Kuru Kayısı GönderildiZeytin Dalı Harekatı
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