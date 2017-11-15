15 Kasım 2017 Çarşamba

4 TAŞINMAZ SATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 19 taşınmazı ihale ile satışa çıkarırken, yapılan ihalede 4 taşınmaz satılarak, 4.7 milyon lira gelir elde edildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:42
4 TAŞINMAZ SATILDI

  Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2’si dükkân 17’si parsel olmak üzere toplam 19 taşınmaz için Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda ihale düzenlendi. Bazıları kapalı teklif, bazıları da açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılan taşınmazlardan 4’üne talipli çıktı.

AÇIK VE KAPALI TEKLİF USULÜ
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesine göre açık teklif usulü ile yapılan ihalede 3 parsel 456.5 bin liraya satılırken, kapalı teklif usulü ile yapılan 6 bin 928 metrekare büyüklüğündeki parsel ise 4 milyon 270 bin liraya alıcı buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan 4 parselden toplamda 4 milyon 726 bin 500 lira gelir elde edildi. Yapılan ihale, Büyükşehir Belediye Başkanının onayıyla geçerlilik kazanacak.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahIhaleSatış

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