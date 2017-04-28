Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla dün Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde ‘Tıbbi Cihazlar’ konulu bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe yaptı.

Boztepe, 2017 yılının Kamu Hastanelerine verilecek olan tıbbi cihazların planlaması yapıldığını dile getirerek, Malatya’ya verilen cihazlarla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin özel ilgi ve gayretleriyle çok ciddi anlamda bir pay aldıklarını söyledi.

VALİ TOPRAK: HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ

Daha sonra söz alan Vali Mustafa Toprak ise, “İlimizin sağlık yatırımlarının ve sağlık hizmetlerinin iyi bir noktaya gelmesi ve daha da iyi bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesi noktasında tüm katkılarınızı ortaya koyuyorsunuz. İlimiz bir kez daha şükran duygularımızı sunuyoruz” diye konuştu.

BAKAN TÜFENKCİ: BÜYÜK BİR DEĞİŞİME İMZA ATILDI

Son olarak söz alan ve AK Parti’yle birlikte sağlıkta büyük bir devrim yapıldığını ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Büyük bir değişime ve dönüşüme imza atıldı. Türkiye’nin her yerinde sağlık hizmetlerinin standardı müthiş derecede yukarılara taşındı. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla artık hastanelerimizde koğuş sisteminden ikili ve üçlü odalara geçildiğini, kalış konforunda dünya standartlarını yakaladığını görüyoruz. Burada verilen hizmetlere baktığımızda da bugün Avrupa ve dünya ile boy ölçüşebilecek hizmetleri hastalarımız almaktadır. Aynı zamanda personellerimizin yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında da Avrupa ve dünyada da Türk doktorlarının isim yaptığını ve yer edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın birçok yerinden de Türkiye’nin hedeflerinden birisi, bu hastaları Türkiye’ye çekmek ve bir sağlık turizmi oluşturarak gerek Avrupa’dan gerek dünyanın herhangi bir yerinden tedavilerini Türkiye’de yapmalarını sağlamak” diye konuştu.

CİHAZLARI İLİMİZE KAZANDIRDIK

“Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir çalışma yürütmektedirler” diyen Bakan Tüfenkci, “Özellikle Malatya, bölgesinde ve Türkiye’de sağlık alanında ciddi bir yere ve potansiyele sahip. Gerek yatak kapasitesiyle gerekse de personel sayısı itibarıyla ve hasta başına düşen doktor sayısı ile birlikte Malatya bölgenin parlayan yıldızlarından birisi. Bilindiği üzere 2017 yılının başında Malatya Devlet Hastanesi’ni, Araştırma ve Eğitim Hastanesi olarak hayata geçirmiştik. Burada özellikle bu statüye kavuştuktan sonra sadece isim olarak değil, aynı zamanda bunu destekleyici alet ve ekipmanların da hayata geçirilmesi gerekiyordu. Gerek ilimizdeki arkadaşlarımızın talepleri gerekse Bakanlığımızın planlanması noktasında Malatya’nın durumu göz önüne alınarak, gerçek anlamda bu cihazları ilimize kazandırdık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bu noktada Malatya adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

YATIRIMLARIN 4 MİLYON 625 MİLYON TL

Cihazların toplam bedelini açıklayan Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu cihazlar sadece Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne değil, Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne, Darende Hulusi Hastanesi’ne, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne bu cihazları kazandırdık. Toplam yatırımların fiyatı ise 4 milyon 625 milyon TL’dir. Bu önemli bir miktar. Doğanşehir’e 100 yataklı bir devlet hastanesini kazandırıyoruz. Yine Arapgir’e yeni bir devlet hastanesini yapıyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesini de Malatya’ya kazandıracağız, projesi bitmek üzere. Dolayısıyla bu hastanelerin de hayata geçmesiyle beraber artık Malatya, ilçeleri ile beraber sağlık noktasında ciddi bir yere gelecek. Bilindiği gibi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına Kadın Doğum ve çocuk Hastanesinin temeli atılıyor. Fizik tedavi merkezlerinin de yapılmasıyla beraber Malatya ayrıcalıklı konumunu sürdürecek. Yine İnönü Üniversitesi içinde Onkoloji Hastanesinin temelini atıp, hızlı bir şekilde bitirdiğimizde Malatya bu anlamıyla hem üst basamak hem 3’üncü basamak hem de diğer tedavi basamaklarıyla beraber Malatya hak ettiği yerin daha üzerinde bir yerde konumlanmış olacak.”

Malatya’ya kazandırılan tıbbi cihazlar ve tutarları şöyle:

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

“1 adet Robotik Yürüme Cihazı planlaması yapılmıştır. (Robotik yürüme cihazı yürüme problemi olan engelli hastaların tedavisinde etkili bir tedavi yöntemidir.) Fiyatı: 700 bin TL, 1 adet anjiografi cihazı planlaması yapılmıştır. (Hastanemizde 1 cihaz mevcut olup; 2.cihaz izni alınmıştır.) Fiyatı: 1 milyon 700 bin TL. 1 adet endovizyon sistemi (Laporoskopi). Fiyatı: 250 bin TL, 1 adet USG cihazı (Renkli Doppler Üst Düzey). Fiyatı: 350 bin TL. 3 adet anestezi cihazı. Fiyatı: 1 adet 100 bin TL. 1 adet ameliyat mikroskobu (Göz). Fiyatı: 170 bin TL. 1 adet fako cihazı. Fiyatı: 150 bin TL. 8 adet diyaliz cihazı. Fiyatı: 1 adet 40 bin TL. 1 adet orta düzey- ekokardiografi cihazı. Fiyatı: 95 bin TL. 1 adet üst düzey ekokardiografi cihazı. Fiyatı: 110 bin TL.”

YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ

“1 adet anestezi cihazı. Fiyatı: 100 bin TL. 1 adet fako cihazı. Fiyatı: 150 bin TL. 1 adet endovizyon sistemi (laparoskopi). Fiyatı: 250 bin TL.”

DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ

2 adet diyaliz cihazı. Fiyatı: 40 bin TL. 1 adet küvoz (Transport). Fiyatı: 40 bin TL. 1 adet USG cihazı Renkli Doppler (orta düzey). Fiyatı: 170 bin TL

DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1 adet küvoz (Transport). Fiyatı: 40 bin TL, 1 adet USG cihazı Renkli Doppler (orta düzey). Fiyatı: 170 bin TL.”







MUTLU SARIGÜL