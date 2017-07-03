03 Temmuz 2017 Pazartesi

4 mahalleye sıcak asfalt

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesine bağlı 4 mahallede sıcak asfalt serimi yaptı. Çalışmaları değerlendiren Abuşoğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaca, yol sorunlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldüğünü söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:18
4 mahalleye sıcak asfalt

  Malatya’nın ilçelerinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesine bağlı Düztarla, Güneyce, Abuşoğlu ve Gülen mahallelerinin yol problemlerini çözdü. Düztarla mahallesinde 1,5 kilometre, Güneyce ve Abuşoğlu mahallerinde 2,5 kilometre, Gülen Köyde ise 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldı.

 

ASFALT BAKIM-ONARIMI ÇALIŞMASI
 Aynı zamanda Doğanyol ilçesine bağlanan 35 kilometrelik Gülenköy grup yolunda da asfalt bakım-onarım çalışmaları yapıldı. Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Abuşoğlu mahalle Muhtarı Mehmet Karaca, Düztarla, Güneyce ve Abuşoğlu mahallerinin bir birine komşu olduğunu ve Kale ilçe merkezine çok yakın olduğunu belirterek, yol sorunlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldüğünü söyledi.

 

ARAÇLARIMIZ MAHVOLUYORDU
  Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Muhtar Karaca, “8 yıldır yollarımız bakımsızdı. Acil asfalt ihtiyacımız vardı. Bir yerden bir yere gitmek özellikle kış aylarında çok zor oluyordu. Araçlarımız mahvoluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve ekibi bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mahallelerine yapılan yol hizmetlerinden son derece memnun olduklarını ve uzun zamandır ilk defa camları açık bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ
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