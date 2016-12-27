27 Aralık 2016 Salı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Malatya’da yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 22 emniyet mensubundan 4’ü tutuklandı, 18’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

27 Aralık 2016 Salı 10:43
4 KİŞİ TUTUKLANDI

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 22 emniyet mensubu, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerinde Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan 22 şüpheliden 4’ü hakkında tutuklama kararı çıkarken 18 şüpheli için ise adli kontrol kararı uygulandı. 

TAHİR ÖZÇELİK
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