Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 6’sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamı olduğu iddia edilen bir eski öğretmen de bulunuyor.



İHA