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4 ayda 50 bin kişi başvurdu

Yeni kimlik kartı değişimleri devam ediyor. 1 Ocak 2018’den günümüze kadar Yeşilyurt ve Battalgazi İl müdürlüklerine yaklaşık 50 bin civarında vatandaş başvuruda bulundu.

4 ayda 50 bin kişi başvurdu

Yeni kimlik kartı değişimleri devam ediyor. 1 Ocak 2018’den günümüze kadar Yeşilyurt ve Battalgazi İl müdürlüklerine yaklaşık 50 bin civarında vatandaş başvuruda bulundu.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:45
4 ayda 50 bin kişi başvurdu

Malatya İl Nüfus Müdürlüğünde kimlik değiştirme çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı başında başlayan yeni kimlik kartlarının dağıtımı, 2020 yılına kadar dağıtılmaya devam edilecek olan yeni kimlik kartlarına Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine 1 Ocak’tan bu zamana kadar kaç vatandaş başvurdu?

DAĞITIM DEVAM EDİYOR

2017 yılının başında başlayan yeni kimlik kartlarının dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlarca hep bir yoğun ilgiyle başvurulan yeni kimlik kartlarına 1 Ocak’tan şimdiye kadar kaç kişinin başvurduğu da resmi olmayan rakamlara göre belli oldu. Buna göre 1 Ocak 2018’den bu güne kadar Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus müdürlüklerine toplam 50 bin civarında vatandaşın başvurduğu öğrenildi.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtKimlik KartıMalatyaBattalgazi
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