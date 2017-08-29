Malatya’da kesime hazır kurbanlıkların sayısı belirlendi. Kurban bayramının yaklaştığı bu günlerde vatandaşlar kurbanlıklar için belediyelerin belirlediği hayvan pazarlarına akın etmeye başladı.

Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ve belediyeler tarafından kurbanlıkların bu yılda denetime tabi olacağı ifade edildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Malatya’da gerekse ülke genelinde herhangi bir kurbanlık hayvan sıkıntısının olmadığını belirtti ve Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlık hayvan temini konusunda tedirgin olmamaları gerektiğine dikkat çekti.

2016 YILINDA…

2016 yılı kurban bayramında yaklaşık olarak 10 bin büyükbaş, 20 bin adet ise küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesiminin yapıldığını belirten Ahmet Turan Karaca, “Malatya ilinde kurbanlık büyükbaş adedi 12 bin olurken küçükbaş adedi ise 27 bin olarak belirledik. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi Malatya ilinde de ülkemizde olduğu gibi kurbanlık amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sıkıntısı bulunmamaktadır" dedi.

TÜRKİYE'DE 14 MİLYON HAYVAN…

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 14 milyon 222 bin 228 büyükbaş hayvanın olduğunu, küçükbaş ise 41 milyon 329 bin 232 olarak belirlendiğini ifade eden İl Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca, “2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de 14 milyon 222 bin 228 büyükbaş, 41 milyon 329 bin 232 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 2016 yılında kurban edilen büyükbaş sayısı 950 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 2 milyon 800 bin civarındadır. 2017 yılı için HİBS'de 1 milyon 218 bin kurbanlık şartlarına uygun büyükbaş hayvan varlığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda 4 milyon civarında kurban edilmeye müsait küçükbaş hayvan mevcuttur. Hayvan sayılarında herhangi bir sorun söz konusu değil. Kurban Bayramı için yeterli, hatta yeterinden fazla hayvanımız var. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yıl sonuna kadar vergisiz olarak besilik hayvan ithalatı izni de verilmiştir” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK