02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

38 milyon TL kredi anlaşması…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 38 milyon TL kredi anlaşması imzalandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:39
38 milyon TL kredi anlaşması…

  Merkezi Tokyo’da olan ve dünyanın önde gelen ajanslarından biri olan JICA (Japan International Cooperation Agency) tüm dünyada 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Teknik işbirliği, kalkınma kredisi ve yatırım olmak üzere Türkiye’de iki faaliyet alanı bulunuyor.

Malatya’nın gelecek 50 yılını inşa etme yolunda yatırımlar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, hazırladığı projeleri hayata geçiriyor. Altyapı yatırımları için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İlbank A.Ş. ile ortak çalışmalara devam ediyor. Yatırımların kesintisiz devam etmesi için MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ve İlbank A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Büyük ile altyapı yatırımları kapsamında 38 milyon TL’lik kredi anlaşması imzaladı.

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