Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan ve Kale ilçelerine toplamda 38 adet menfez yapılıyor. En fazla menfez ise arazi eğiminin fazla olduğu Darende ve Pütürge ilçelerine yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi menfez yapım çalışmaları kapsamında; Arapgir Bostancı Mahallesi ile Kale Akça mahallesine 1 adet, Arguvan Yürektaşı, Doğanşehir Kurucuova, Reşadiye, Hekimhan’ın Köylü ve Dursunlu, Yazıhan’ın Eğribük ve Durucasu mahallelerine 2 adet, Battalgazi ilçesi Beydağı, Orduzu ve Boran mahallelerine 4 adet, Darende Aşağıulupınar, Beybağı, Baytarbağı, Kılıçbağı Mahallerine 14 adet, Pütürge’nin Çamlıdere, Aktarla, Üçyaka, Ulutaş ve Çukur Oymağı mahallelerine ise 10 adet menfez yapıyor.

Bütün menfezleri köprü menfez olarak yapan Büyükşehir Belediyesi bu vesileyle yollarda oluşabilecek sel baskınlarının da önüne geçiyor. Köprü büyüklüğünde yapılan menfezler, toprak kayması riskini de aza indiriyor.

HABER MERKEZİ