Malatya Atatürk Evi’ne ilgi yoğun. Malatya Atatürk Evi’nin tarihine bakıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği etmesi adına önemi artıyor. 2 kez Malatya’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, ilkin; Malatya'yı Adana'ya bağlayan demiryolunun 1931 yılı başlarında tamamlanması üzerine, 13 Şubat 1931 günü trenle Adana'dan Malatya'ya geldiği ve Malatya'da bir gece kaldığı biliniyor. İkinci kez ise, 1937 yılında Sivas-Malatya Demiryolunun tamamlanması ile 14 Kasım 1937 günü Sivas'tan Malatya'ya geldiği, incelemelerde bulunarak aynı gün Diyarbakır'a hareket ettiği ifade ediliyor.

1981 YILINDA ATATÜRK EVİ OLARAK DÜZENLENDİ

Atatürk'ün Malatya'ya ilk geldiği zaman bir gece kaldığı eski Türk Ocağı, daha sonra Halkevi Binası'nın giriş katındaki 2 oda, 1981 yılında Atatürk Evi olarak düzenleniyor. Bu anlamda, girişte, sağdaki ilk oda Atatürk'ün Halkevi'ni ziyaret ettiği sarada kullandığı masa ve koltukla döşenmiş, işlemeli bir sehpa konulmuş bulunuyor. Girişin solundaki odada, Atatürk Kitapları sergilenmiş halde.

İLGİ YOĞUN

Tarihinden bu güne kadar önemli bir ziyaret yeri olan Malatya Atatürk Evi, çevre bakım, onarım çalışmalarına rağmen akın akın ziyaretçi almaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre 2016’dan 2017 yılına kadar Atatürk Evi’ni yaklaşık 38 bin 200 kişi ziyaret etti. Hem yerli hem il dışı hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Evi’ne ilerleyen zamanlarda ziyaretçi sayısının daha çok olması bekleniyor.

MUTLU SARIGÜL