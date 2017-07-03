03 Temmuz 2017 Pazartesi

3,5 MİLYONDAN FAZLA KATKI SAĞLAYACAK Erkenek’in yüzde 35’i bitti

Devlet Su İşleri tarafından 2015 yılında 31 milyon 302 bin 596 TL’ye ihale edilen Erkenek Göleti’nin tamamlanması ile birlikte 8 bin 720 dekar arazi sulama sistemi ile suya kavuşacak.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
3,5 MİLYONDAN FAZLA KATKI SAĞLAYACAK Erkenek’in yüzde 35’i bitti

 Doğanşehir Erkenek Göleti, temelden 38,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü membran kaplı, kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek ve 9 bin 100 dekar arazi borulu şebeke ile sulanacak. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yılda 3 milyon 600 bin TL katkı sağlayacak.

 

SUYA KAVUŞACAKLARI GÜNÜ BEKLİYORLAR 
  Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi sakinleri, tarım arazilerinin sulanabilmesi için geçici olarak kullanılan artezyen kuyularından oluşan elektrik borçları ile birlikte çok kez icra ile karşı kalmıştı. Mahallelilerin, Erkenek Barajı’nın faaliyete geçmesi ile sıkıntıları ortadan kalkmış olacak. BUSABAH gazetesi tarafından birçok kez gündeme getirilen Erkenek’deki su sıkıntısı, yetkililer tarafından açılan geçi artezyen kuyuları ile sulanıyordu. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erkenek’te bulunan 8 bin 720 dekarlık arazi, şimdi suya kavuşacağı günü bekliyor.

 

BUSABAH DUYURMUŞTU
  BUSABAH gazetesinin haberinin ardından Erkenek Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerine su verilmeye başlandı. Doğanşehir Erkenek’te bulunan 8 bin 720 dekarlık tarım arazilerine 800 bin TL’lik borç yüzünden su verilmemesi çiftçilerin tepkisine neden olmuş, BUSABAH’ın konuyu gündeme taşımasıyla harekete geçen yetkililer ise borç yüzünden kapatılan su kuyularını tekrar açmıştı. Haberin ardından birlik yöneticileri ve belediye yetkilerinin girişimi ile arazilere yeniden su verilmeye başlanırken, konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan üretici Recep Özbey, şunları kaydetmişti:

 

“ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM”
  “DSİ tarafından mahallemize 14 artezyen su kuyusu vurulmuştu. Buradaki su ile bahçelerimizi suluyorduk. Ancak birlik tarafından elektik borçlarının ödenmemesi nedeniyle su kuyuları kapatılmıştı. Bu noktada sesimize kulak veren BUSABAH gazetesine teşekkür ediyoruz. Mahallemizin tek geçim kaynağı olan bu arazilerin susuzluktan dolayı kurumasına göz yummadılar. Haberin ardından su verilmeye başlandı. Çok şükür suyumuz var artık. Ancak bundan sonra mağdur olmamız için önlem almamız lazım. Bu konuda birlik olmamız gerekiyor. Çünkü tek geçim kaynağımız tarım, başka da bir gelirimiz yok.”

 

GÖLET İLE SU SIKINTISI SON BULACAK
  Bu arada Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçen sene ihalesi yapılan ‘Erkenek Göleti ve Sulama’ ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 49 milyon 721 bin TL olarak belirlenen ihalede, en düşük teklifi 31 milyon 302 bin 596 TL ile Ortek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

 

BARAJIN YÜZDE 35’İ BİTTİ
 2017 yılında bitmesi hedeflenen Erkenek Baraj inşaatı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor. Malatya Doğanşehir Erkenek Göleti’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 35 olduğu öğrenilirken, gölet ile 8 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak.








TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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