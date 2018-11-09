33 milyon TL elektrik borcumuz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya’daki elektrik aboneleri ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Bakanlık, Malatya’da 4 yılda 111 bin abonenin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya’daki elektrik aboneleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sorduğu sorulara bakanlıktan cevap geldi.

AĞBABA’NIN SORULARI

Ağbaba, Bakanlığa sunduğu yazılı soru önergesinde, “2014-2018 yılları arasında elektrik borcu nedeniyle Malatya ilinde elektriği kesilen abone sayısı kaçtır? Elektriği kesilen abonelerin ne kadarı konut, ne kadarı iş yeridir? Malatya’da toplam açma-kapama tahsilatı ne kadardır? 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Malatya’da elektrik abonelerinden borcu olanların sayısı kaçtır? Abonelerin toplam borç miktarı ne kadardır?” sorularını yöneltmişti.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ 33 MİLYON LİRA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından verilen yanıtta Malatya’da 2014-2018 yılları arasında 91 bin 597’si konut, 13 bin 659’u ticarethane olmak üzere toplam 111 bin 55 abonenin elektriğinin borcu nedeniyle kesildiği açıkladı. Bakanlık elektik abonelerinin vadesi geçmiş toplam borçlarının ise 33 milyon 119 bin 476 Lira olduğunu açıkladı.