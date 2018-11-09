Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92839
ALTIN
213.772
DOLAR
5.4977
STERLİN
7.0955
EURO
6.2010

33 milyon TL elektrik borcumuz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Malatya’da 4 yılda 111 bin abonenin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini açıkladı. Bakanlık elektik abonelerinin vadesi geçmiş toplam borçlarının ise 33 milyon 119 bin 476 TL olduğunu açıkladı.

33 milyon TL elektrik borcumuz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Malatya’da 4 yılda 111 bin abonenin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini açıkladı. Bakanlık elektik abonelerinin vadesi geçmiş toplam borçlarının ise 33 milyon 119 bin 476 TL olduğunu açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 11:02
33 milyon TL elektrik borcumuz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya’daki elektrik aboneleri ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Bakanlık, Malatya’da 4 yılda 111 bin abonenin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya’daki elektrik aboneleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sorduğu sorulara bakanlıktan cevap geldi.

AĞBABA’NIN SORULARI

Ağbaba, Bakanlığa sunduğu yazılı soru önergesinde, “2014-2018 yılları arasında elektrik borcu nedeniyle Malatya ilinde elektriği kesilen abone sayısı kaçtır? Elektriği kesilen abonelerin ne kadarı konut, ne kadarı iş yeridir? Malatya’da toplam açma-kapama tahsilatı ne kadardır? 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Malatya’da elektrik abonelerinden borcu olanların sayısı kaçtır? Abonelerin toplam borç miktarı ne kadardır?” sorularını yöneltmişti.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ 33 MİLYON LİRA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından verilen yanıtta Malatya’da 2014-2018 yılları arasında 91 bin 597’si konut, 13 bin 659’u ticarethane olmak üzere toplam 111 bin 55 abonenin elektriğinin borcu nedeniyle kesildiği açıkladı. Bakanlık elektik abonelerinin vadesi geçmiş toplam borçlarının ise 33 milyon 119 bin 476 Lira olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıMalatyaElektik Aboneleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının gramı 210 liranın üzerinde
Altının gramı 210 liranın üzerinde
Yurt dışından getirilen telefonların harç tutarı yükseltildi
Yurt dışından getirilen telefonların harç tutarı yükseltildi
BOZTEPE’DE SU İSRAFI
BOZTEPE’DE SU İSRAFI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim