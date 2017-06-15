69 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK
Bu kapsamda, Malatya’da sulamayla birlikte ciddi bir ürün patlaması olacak ve özellikle gıda ve gıdaya dayalı sanayi altyapısı yatırımcılar için daha da elverişli hale gelecektir. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 126 milyon lira olan bu proje ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 69 milyon lira katkı vermek hedefleniyor. Ayrıca proje ile 36 bin kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor.
120 BİN 600 DEKAR TARIM ARAZİSİ
Proje tamamlanması ile birlikte 120 bin 600 dekar tarım arazisi modern sulama ile suya kavuşacak. Boztepe Recai Kutan Barajı’nda yapılan teknik çalışma ile vanaların imalatı tamamlandığında, baraj, Türkiye'deki sulama projelerinde şimdiye dek kullanılacak en büyük kelebek vana özelliğini taşıyacak.
2017 SONUNDA
Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması projesinde önemli aşamalar kaydeden DSİ, projede yüzde 87 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Toplam 120 bin dekar alanı sulayacak projenin cazibeli 92 bin 300 dekarını bu sulama mevsimine yetiştirecek olan DSİ, 28 bin 300 dekarlık terfili sulama şebekesini ise 2017 sonuna kadar hizmete almayı hedefliyor.
RECAYİ KUTAN BARAJI
B) İhale Kapsamında Yapılacak İşler:
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