Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve bir yılan hikayesine dönmesi ile bilinen eski adı ile Boztepe Barajı’nın, baraj inşaatının ardından sulama sistemlerinin montajı başladı.

DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden Recai Kutan Barajı, Boztepe Sulaması ile toplam 120 bin 60 dekar sulama alnında ‘Sol Sahil’ tarım arazisini sulayacak tesisin tamlanması ile 33 bin dönüm tarım arazisi sulamaya açıldı.

69 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Bu kapsamda, Malatya’da sulamayla birlikte ciddi bir ürün patlaması olacak ve özellikle gıda ve gıdaya dayalı sanayi altyapısı yatırımcılar için daha da elverişli hale gelecektir. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 126 milyon lira olan bu proje ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 69 milyon lira katkı vermek hedefleniyor. Ayrıca proje ile 36 bin kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor.

120 BİN 600 DEKAR TARIM ARAZİSİ

Proje tamamlanması ile birlikte 120 bin 600 dekar tarım arazisi modern sulama ile suya kavuşacak. Boztepe Recai Kutan Barajı’nda yapılan teknik çalışma ile vanaların imalatı tamamlandığında, baraj, Türkiye'deki sulama projelerinde şimdiye dek kullanılacak en büyük kelebek vana özelliğini taşıyacak.

2017 SONUNDA

Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması projesinde önemli aşamalar kaydeden DSİ, projede yüzde 87 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Toplam 120 bin dekar alanı sulayacak projenin cazibeli 92 bin 300 dekarını bu sulama mevsimine yetiştirecek olan DSİ, 28 bin 300 dekarlık terfili sulama şebekesini ise 2017 sonuna kadar hizmete almayı hedefliyor.

RECAYİ KUTAN BARAJI

“A) Projenin Adı, Yeri ve Amacı:

1. Projenin adı: Malatya Kuruçay Projesi Boztepe Sulaması İnşaatı

2. Projenin yeri: Proje alanı, Ülkemizin doğusunda Malatya İl merkezine 45 kilometre, Yazıhan ilçesine 10,2 kilometre mesafededir.

Kuruçay Projesi alanı, yörenin önemli akarsularından olan Tohma suyunun Fırat Nehri’ne döküldüğü yerden başlayan Medik Barajı sol sahil sulamasının hemen üstünden başlayarak kuzeye doğru geniş bir düz alanı kaplar. Bu alanın batı tarafında yükseltileri az olan tepeler yer alır. Yazıhan ovasının doğusunda ise Kuruçay bulunmaktadır.

3. Projenin amacı: Bu projede, Kuruçay’ın bir kolu olan Hırın Çayı havzasında yer alan Yazıhan ve civar köyleri sulamaya elverişli arazilerinin Boztepe Barajı’ndan sulanması önerilmektedir.

Proje kapsamındaki Boztepe Barajı ile brüt 12.060 ha tarım arazisi sulu tarıma açılacaktır.

B) İhale Kapsamında Yapılacak İşler:

1. Brüt 12 bin 060 ha sahanın Boztepe Barajından alınacak su ile basınçlı borulu sulama şebekesinin yapılması,

2 milyar 260 milyon 591 bin 99 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) boruların 99 milyon 498 bin 62 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki CTP boruların ve 61 milyon 32 bin 45 m uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) tahliye boruların temini ve yerine döşenmesi…”

TAHİR ÖZÇELİK