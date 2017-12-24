Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, katılan tüm davetlilere teşekkür ederek borsa olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyük Şire Pazarı ve Arasa ile ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan Özbey, “Her iki pazarımızda özellikle Şire Pazarı’mızda 30 yıldır yapılmayan çalışmalar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın destekleriyle ve yardımlarıyla yapıldı. Pazarda yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile hijyen şartlarına kavuşuldu. Bunun akabinde Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanımızın destek ve yardımlarıyla Arasanın aydınlatma sistemini yeniden yapıldı. şahsım ve yönetimim adına buradan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük hizmetlerde hep birlikte olacağız” dedi.

“MALATYA’DA TİCARET MERKEZİ OLUŞTURMAYA TALİBİZ”

Malatya’da ticaret merkezi oluşturmaya talip olduklarını dile getiren Özbey, “Biz bunu sizden talep ediyoruz. Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde olabilir yada Yeşilyurt ilçemizin sınırlarında olabilir. Biz Malatya’mıza yakışır Büyükşehir’e yakışır bir ticaret merkezi oluşturmak için sizlerden yer istiyoruz. Bu yeri tahsis ederseniz ve verirseniz biz Malatya’mıza yakışır bir Ticaret Merkezi yapma sözünü veriyoruz. Şuan iki pazarımızda gerçekten Malatya ilimizde ticari anlamda yakışmadığını hepimiz biliyorsunuz ve görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret Borsası’nın 5 yıldızlı bir borsa statüsüne kavuşması için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Özbey, “Malatya Ticaret Borsası’nda aktivasyon sistemine geçişte son aşamasına geldik. Amacımız şu beş yıldızlı borsa olmak. Bu şekilde yurtdışındaki bir borsayla ne işlem yapılıyorsa, ticaret borsası olarak sizde aynı işlemi yapacaksınız” ifadelerini kullandı.



İHA