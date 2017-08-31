30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silah Kuvvetler Günü’nün 95’inci yıl dönümü kutlamaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da coşkuyla kutlandı. Kutlamaya Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Vali Ali Kaban, Garnizon Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDİLDİ

Anıt Şeref Defteri’ne günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazan Vali Ali Kaban, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin banisi aziz Atatürk, kutlu vatanımızı işgale yeltenen yedi düvele karşı önderliğinizde verilmiş olan istiklâl mücadelesinin 30 Ağustos 1922'deki zaferle taçlandığı günün 95. Yıl dönümünde, Türk milleti olarak o günkü inanç, azim ve kararlılıkla manevi huzurlarınızda bir araya gelmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ortak düşüncesi ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık olan Türk milleti, bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere asla unutamayacakları bir ders vermiş ve hürriyet aşkını bütün dünyaya ilan etmiştir.

ANADOLU’YU PARÇALANMAKTAN KURTARMIŞ

Aziz Atatürk, bir milletin dirilişine kadim zamanın şahit olduğu bu büyük zaferle, necip milletimiz şanlı mazisinden edindiği mukaddes değerlerini ayakaltı edilmekten ve şehitler yurdu Anadolu’yu parçalanmaktan kurtarmış, esaret altında yaşayan bütün milletlere de benzersiz bir örnek teşkil etmiştir. Bugün, zat-ı aliniz başta olmak üzere, güçlü ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamamıza vesile olan, 1071’den bugüne bedenlerini bu topraklara katık eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükran duygularımızla yâd ediyoruz.”

KUTLAMALAR TÖREN GEÇİŞİYLE SONA ERDİ

Çelenk Sunma Töreninin ardından Valilik Makamında tebligat töreni gerçekleşti. Tebligat töreninden sonra ise geçit töreni İnönü Caddesi’nde AVM karşısında düzenlendi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın da protokol tribününde yer aldığı geçit töreninde Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu tören birliklerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve 2’nci Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik mesajı okundu. Bir askerin Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmanın ardından şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar tören geçişinin yapılmasıyla sona erdi.





































MUTLU SARIGÜL