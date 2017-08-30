Öznur Çalık, mesajının devamında, “Ülkemizin kuruluşunda büyük önem ifa eden 30 Ağustos, bir milletin yeniden varoluşunun adıdır. 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta taçlanan istiklal ve istikbal mücadelesi bugünün Türkiye’sinin yeşermesinde atılan tohumdur. 26 Ağustos, nice zaferlerin takvimlerde yer edindiği bir tarihtir. 946 yıl önce Sultan Alparslan, Anadolu'nun kapılarını Türk’lere açmış, Anadolu topraklarını nasıl vatan kılmışsa, 95 yıl önce de aziz milletimiz bu kutsal toprakları canı pahasına müdafaa etmekten katiyen kendini esirgememiştir. Bunun neticesinde düşman denize dökülmüş, milletimizin şanlı zaferi 30 Ağustos'ta vuku bulmuştur. 30 Ağustos'ta milletimiz, dünya siyasetine yön vermiş, insanlık tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olmuştur. 30 Ağustos, ‘Nasıl millet olunur, vatan, sancak için göğüsler nasıl siper edilir?’ suallerine en güzel cevap teşkil etmektedir. Öyle ki Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuç, Anadolu topraklarının ilelebet milletimizde kalacağının nihai ispatıdır. Milletimizin varoluş mücadelesinde ortaya koyduğu tavır, dünyada eşine rastlanır bir durum değildir. Anadolu’yu vatan kılmak uğruna şimdiye kadarki verilen bedeller, mazimizden aldığımız güç, milletimizin azim ve inancı Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. 2023 hedefimize; Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda da Asım’ın Pür-i Pak neslinin göstereceği mücadeleye inancım sonsuzdur. Tarihin birçok kez akışını değiştiren milletimiz, 1071’de, 1453’te, 18 Mart’ta, 30 Ağustos’ta, 15 Temmuz’da olduğu gibi yine tarihe bir not düşmekten asla geri kalmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; zaferlerle dolu Ağustos ayının daima zaferlerle anılmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyor, Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, Şanlı Türk Ordusu’nun daima muzaffer ve muvaffak olmasını temenni ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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