“30 Ağustos, büyük anlam ifade ediyor”

Çalık, mesajının devamında, “Aziz milletimiz, onca yokluk ve imkânsızlığa rağmen, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, istiklaline ve istikbaline kastedilmesine asla izin vermemiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz ve ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi; vatanımızın ne pahasına olursa olsun teslim edilmeyeceğinin ispatı olmuştur. Aziz milletimiz, o günden bugüne birlik ruhundan hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünde yazdığı şanlı destanla dünyaya göstermiştir” sözlerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com