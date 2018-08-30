Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93281
ALTIN
256.218
DOLAR
6.6252
STERLİN
8.5609
EURO
7.7485

“30 Ağustos, büyük anlam ifade ediyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Çalık, mesajında, “30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan aziz milletimizin iradesinin ortaya konulması ve milletimizin istiklale, bağımsızlığa olan inancının tezahürü olması hasebiyle büyük anlam ifade etmektedir” dedi.

“30 Ağustos, büyük anlam ifade ediyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Çalık, mesajında, “30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan aziz milletimizin iradesinin ortaya konulması ve milletimizin istiklale, bağımsızlığa olan inancının tezahürü olması hasebiyle büyük anlam ifade etmektedir” dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:07
“30 Ağustos, büyük anlam ifade ediyor”

Çalık, mesajının devamında, “Aziz milletimiz, onca yokluk ve imkânsızlığa rağmen, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, istiklaline ve istikbaline kastedilmesine asla izin vermemiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz ve ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi; vatanımızın ne pahasına olursa olsun teslim edilmeyeceğinin ispatı olmuştur. Aziz milletimiz, o günden bugüne birlik ruhundan hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünde yazdığı şanlı destanla dünyaya göstermiştir” sözlerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
AğustosZafer Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk milletinin kaderini değiştiren bayram
Türk milletinin kaderini değiştiren bayram
Altının gramı 300 TL’ye yaklaşıyor
Altının gramı 300 TL’ye yaklaşıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim