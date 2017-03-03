MASKİ Genel Müdürlüğü, hat vanalarının bakım, onarım ve yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ tarafından son 3 yılda yaklaşık bin 386 adet hat vanası yükseltilerek aktif bir şekilde çalışması sağlandı.

SUYU DEPODAN KESİYORDUK

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, oluşan içme suyu arızalarında erken çözüme ulaştırmanın yollarından biri olan hat vanalarını aktif hale getirdiklerini ifade ederek, artık arızadan kaynaklı su kesintilerinin mahalle bazlı değil sokak bazlı olacağını söyledi. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya genelinde kapsamlı bir çalışma başlattık. Hat vanalarının tamamını tespit ederek kayıt altına alıyoruz. Son 3 yılda toplamda bin 386 hat vanası yükseltildi. Hat vanaları yükseltilmeden önce bir sokakta arıza olduğunda, hat vanaları asfaltın altında olduğundan dolayı suyu depodan kesiyorduk. Depodan suyun kesilmesi sebebiyle 3-4 mahalle susuz kalıyordu ve mağdur oluyorlardı. Hat vanaları yükseltilerek aktif çalışması sağlanmasıyla birlikte, bir sokakta oluşan arızadan dolayı sadece o sokaktaki hemşehrilerimizin suyu arıza giderilinceye kadar kesilecek. Böylelikle arızalarımıza daha hızlı müdahale etmiş olacağız ve arızadan dolayı 3-4 mahalle mağdur olmamış olacak. Şehir genelinde hat vanalarının yükseltilmesi ve aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

SEFERBERLİK BAŞLATTIK

Malatya’yı daha sağlam bir altyapıya kavuşturmak için çalıştıklarını kaydeden Özdemir, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2071 hedeflerimiz doğrultusunda, şehrimizde altyapı anlamında bir seferberlik başlattık. Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yatırımlarımız kapsamında daha sağlam bir içme suyu altyapı ağı oluşturuyoruz. İçme suyu yatırımları sırasında eski şebeke hatlarının iptali ve yeni şebeke hatlarının bağlantısı sebebiyle, kısa süreli lokal kesintiler yapılmaktadır. Ayrıca Malatya genelinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında içme suyu hatları kısmi de olsa zarar görebildiğinden dolayı, arıza giderilinceye kadar yine lokal su kesintileri yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar Malatya’mıza uzun yıllar hizmet verecek sağlam bir altyapı içindir. Bu çalışmalar sürecinde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ