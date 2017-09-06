Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde ikamet eden Rasim ve Havva çiftinin 3 yaşındaki oğulları Bulut Çakır, iddiaya göre evlerinin önünde nacak ile oynarken sağ elinin başparmağını ilk boğum yerinin ucundan kesti. Parmağın boğumundan kopan parça ile birlikte aile önce Reşadiye Devlet Hastanesi'ne gitti, oradan da ambulansla çocuk Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

MALATYA’DA DA YERİNE DİKİLEMEDİ

Hastanede parmağının dikilmemesi nedeniyle 112 Acil Servisi tarafından yapılan görüşmeler sonrasında çocuk ambulansla, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderildi. Yine ailenin iddiasına göre çocuğun parmağı süre kaybı nedeniyle Malatya’da da yerine dikilemedi. Tokat'a geri dönen baba Rasim Çakmak, oğlunun asker, polis olamayacağını, geleceğinin karardığını ifade ederek şikayetçi olacağını söyledi.

ÇOCUĞUMUN HAYATI SÖNDÜ

Rasim Çakmak, Tokat Devlet Hastanesi'nden 01.30'da Malatya'ya sevk edildiklerini ifade ederek, "İş işten geçtikten sonra çocuğumu Malatya'ya sevk ettiler. Malatya'ya 05.30'da vardığımızda bizi önce hastane acili kabul etmedi. Sonra hastanın yatışı yapıldı. Saat 09.00'da müdahale edildi. Çocuğun parmağı dikilmedi ama kapandı. Bu süreçte Tokat Devlet Hastanesi'nde benim çocuğumla ilgilenen doktorların hepsinden şikayetçiyim. Çocuğumun hayatı söndü. Beni zamanında bir hastaneye sevk etselerdi, çocuğumun parmağı elinde olacaktı. Ama şu an yok. Oğlumun geleceği karardı. Asker, polis olamayacak. Hakim, savcı, büyük adam olabilir ama benim çocuğumun hayatı karardı. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım, hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

BİZ 6 SAAT HASTANEDE BEKLEDİK

Çakmak, Kurban Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazayı anlatarak, "Hayvanları ahıra aldım, çocukta peşimdeydi. Küçük bir nacak vardı onu almış 'odun keseceğim, et keseceğim' diye kendi parmağını kesiyor. Sağ elinin başparmağının birinci boğumundan tırnağının üst tarafından koptu. Bu parmağın 6 saat içerisinde dikilmesi lazımken, biz 6 saat hastanede bekledik" diye konuştu.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Yunus Topal tarafından yapılan yazılı basın açıklamada, 2 Eylül Cumartesi günü Bulut Bayram Çakır'ın saat 19.20'de Reşadiye Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, Dr. Uğur Postal tarafından başparmağının travmatik ampütasyonu teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Tokat Devlet Hastanesi'ne 21.06'da girişi yapılan hasta önce Dr. Ufuk Coşkun tarafından karşılanmış, o anda Acil Servis’te bulunan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Severcan tarafından muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda hastanın babasına olabilecekler ve Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılabilecek müdahaleler anlatılmış, replantasyon ameliyatının hastanemizde yapılamayacağı sadece güdük onarımı yapılabileceği söylenmiştir. Replantasyon isteyen babanın talebi üzerine 21.50'de 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne hastanın replantasyon yapılabilen bir merkeze sevki için faks çekilmiş olup, 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından öncelikle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi aranmış, ulaşılamayınca saat 21.56'da Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Özel Konya Hospital Hastanesi aranmış olup, olumsuz dönüş yapılmıştır. Saat 22.07'de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi aranmış yaklaşık 15 dakika süresince Malatya'daki hekimlerle Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Severcan telekonferansla görüştürülmüş olup, vakanın Malatya'ya müdahale için geç kalacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezine bilgi verilip, Bakanlık Hava Koordinasyon Merkezi saat 22.30'da aranarak için hava ambulans talebi yapılmıştır. Gece olduğundan dolayı helikopter ambulans görevlendirilemeyeceği, uçak ambulansın ise yaklaşık 3 saatte Tokat'a gelebileceği, kara ambulansı ile naklin daha uygun olacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bu esnada 112 Komuta Merkezi personellerince saat 22.05'te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi müteakiben Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi aranmış replantasyon yapılamadığı için olumsuz dönüş yapılmıştır. Ayrıca Ankara 112 komuta Merkezi, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri 112 Komuta Merkezi aranmış ve bu iller tarafından da olumsuz dönüş yapılmıştır. Bölge olarak replantasyon, el cerrahisi gibi tıbbi müdahaleler konusunda vakalar primer olarak Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yönlendirildiğinden 112 Komuta Kontrol Merkezimiz vakanın kabulü için ilgili merkezle defaatle görüşmüş olup, olumsuz cevaplar verilince Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi bilgisi dahilinde hastamız saat 00.40'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kara ambulansı ile sevki gerçekleştirilmiştir."



İHA