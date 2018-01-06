06 Ocak 2018 Cumartesi

3 tutuklu sanık tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ana davada mahkeme verdiği ara kararda 1 eski general, 1 eski teğmen ve 1 eski astsubay olmak üzere 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:29
3 tutuklu sanık tahliye edildi

Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 8’inci duruşmanın 2’nci oturumunda mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Sanık ve avukatların taleplerini aldıktan sonra yaklaşık 1,5 saat aranın ardından başlayan duruşmada mahkeme sanıkların talepleri doğrultusunda bazı tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman tarafından açıklanan kararda dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan, dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve dönemin Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen olarak görev yapan Mustafa Sinan Soybaş’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 28 Şubat 2018 tarihine erteledi. Son tahliyeler ile birlikte davada tutuklu sayısı 24’e düştü.

İHA

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