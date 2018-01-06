Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 8’inci duruşmanın 2’nci oturumunda mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Sanık ve avukatların taleplerini aldıktan sonra yaklaşık 1,5 saat aranın ardından başlayan duruşmada mahkeme sanıkların talepleri doğrultusunda bazı tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman tarafından açıklanan kararda dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan, dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve dönemin Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen olarak görev yapan Mustafa Sinan Soybaş’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 28 Şubat 2018 tarihine erteledi. Son tahliyeler ile birlikte davada tutuklu sayısı 24’e düştü.

İHA