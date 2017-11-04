18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK militanı, bombalı minibüsle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda polis memurları Serhat Öztürk (30), Elvan Özbay (45) ve Yusuf Kenan Mutlu (50) şehit olmuş, 225 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından zarar gören emniyet müdürlüğü binası yıkılmıştı. Saldırının yaşandığı yerde kendiliğinden çıkan gül fidesi ve üzerindeki 3 gül, görenlere şehitleri hatırlattı.

ÜST ÜSTE ACI HABER

Öte yandan Türkiye, 18 Ağustos’a üst üste gelen acı haberlerle uyanmıştı. O gün saat saatlerinde Elazığ Emniyet Müdürlüğüne, öğlen saatlerinde Bitlis’te askeri araçlara ve önceki gün Van 2 Nisan Polis Merkezi’ne PKK’lı teröristler patlayıcılarla ve bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştirmişti. Saldırılarda 6 polis, 5 asker, 1 korucu şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 300’e yakın kişi de yaralanmıştı. Elazığ’da şehit olan polislerden biri ise Malatyalıydı. Bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun şehadet haberi, memleketi Malatya’da yaşayan akrabalarına o gün verilmişti.

3 ÇOCUK BABASIYDI

1 yıl önce annesini kaybeden şehit Polis Memuru Mutlu, alzheimer hastası olan babası Tevfik Mutlu’yu da Elazığ’a yanına almıştı. 2’si kız, biri erkek olmak üzere 3 çocuk babası olan Mutlu’nun emekliliği dolmuştu ve o yıl emekliye ayrılmayı düşünüyordu.

Malatya 19 Ağustos’ta ise 2 şehidine birden ağlamıştı. Önceki gün Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu ve Adıyaman’da trafik kazasında şehit düşen Özel Harekat Polis Seracettin Kılınç gözyaşları içerisinde toprağa verilmişlerdi. Malatya Şehir Mezarlığı’nda cuma namazından sonra düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşanmıştı. Cenaze namazını kıldırmadan önce duygusal bir konuşma gerçekleştiren Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise zaman zaman konuşmakta zorluk çekmişti.

BABASININ TABUTUNU OMUZLADI

Cenaze namazından sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları görev arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşınmıştı. Bu esnada Şehit Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun oğlu Kağan Mutlu babasının tabutunu omuzlamıştı. Ayrıca şehidin Elazığ’daki saldırıda yaralanan görev arkadaşı da cenaze töreninde bulunmuş ve o da şehit olan arkadaşının tabutunu omuzlamıştı.

BABA BENİ DUYUYOR MUSUN?

Şehit Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu defnedilirken şehidin kızının, “Baba beni duyuyor musun?” diyerek babasından kalkmasını ve gelmesini istemesi yürekleri dağlamıştı. Babasını kendi elleri ile defneden şehidin oğlu Kağan Mutlu ise polisler tarafından teselli edilmişti.

ARADIM ARADIM, EN SON MORGDA BULDUM

Diğer yandan Şehit Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun eşi Nahide Mutlu da sinir krizleri geçirmişti. Nahide Mutlu, eşine defalarca emekli olmasını istediğini, ancak onun işine biraz daha devam etmek istediğini ifade etmişti. Mutlu, saldırıdan sonra eşini ararken yaşadıklarını ise şu şekilde anlatmıştı:

“Koştum koştum her yerde onu aradım. Ambulanslarda aradım yoktu. ‘Burada yok’ dediler, ‘sağlam’ dediler, ‘ben kucakladım, ben gönderdim’ dediler. Ben hastaneye gittim, bütün her yeri gezdim. En son ‘şahadete erdi, şehit oldu’ dediler. Ambulanslarda bulamadım, hastanede bulamadım, ben onu morgda buldum…”

TÜRKAN YILDIZ