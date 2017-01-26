Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Eskişehir, Ankara, Kayseri’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan 20 şüpheliden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken 17 şüpheli hakkında ise tutuklama talebi ile Sulh Hakimliği’ne sevk edildi.

Öte yandan tutuklama talebi ile Hakimliğe sevk edilen 17 öğretmenden 3’ünün ise FETÖ’nün kripto yazışma programı olan ByLock’u kullandığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK