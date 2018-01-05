Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında tarımda 2017 yılını değerlendirdi.

Başkan Şemsi Bayraktar, “Aralık ayında, markette 42 ürünün 29’unda fiyat artışı, 9’unde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 14’ünde fiyat artışı, 14’ünda ise fiyat azalışı meydana geldi. Markette 4 üründe, üreticide 6 üründe fiyatlar değişmedi. Yaptığımız tespitlere göre, Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde marul, üreticilerde ise mandalina olurken, marketlerde kabak, üreticilerde karnabahar fiyat düşüşünde ilk sırayı aldılar. Aralık ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, mısırözü yağı fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşü yüzde 20,51 ile en fazla kabakta meydana geldi. Kabaktaki fiyat düşüşünü, yüzde 19,28 ile sivri biber, yüzde 12,72 ile limon, yüzde 12,53 ile portakal izledi. Fiyat düşüşünde bu ürünleri, yüzde 8,83 ile karnabahar, yüzde 8,00 ile ıspanak, yüzde 4,83 ile kaşar peyniri, yüzde 2,99 ile patlıcan, yüzde 2,97 ile Antep fıstığı takip etti” sözlerini kaydetti.

KAYISI PİYASASI HAREKETLENDİ

Bayraktar, fiyatlar ve kayısı hakkında özetle şunları söyledi:

“Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 19,39 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 18,40 ile marul, yüzde 12,50 ile kuru kayısı, yüzde 11,63 ile elma, yüzde 11,11 ile yeşil soğan izledi. Fiyat artışında bu ürünleri, yüzde 9,73 ile kırmızı mercimek, yüzde 8,43 ile kuru üzüm, yüzde 5,18 ile yumurta, yüzde 3,29 ile kuzu eti, yüzde 3,17 ile Antep fıstığı, yüzde 2,12 ile salatalık, yüzde 1,42 ile dana eti, yüzde 0,91 ile domates, yüzde 0,79 ile süt takip etti. Aralık ayında, üretici fiyatlarında mandalina, marul, kuru kayısı, elma, yeşil soğan fiyat artışında ilk sıraları aldılar. Mandalinada erkenci yeni çeşitlerin hasadının tamamlanmasıyla birlikte fiyatlarda artış yaşandı. Marul ve yeşil soğanda mevsim itibarıyla hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyatları etkiledi. Kuru kayısıda piyasalardaki hareketlenme fiyatlarda artışa yol açtı. Elmada ise ürünün depoya girmesi ve ihracatta yaşanan artış, fiyatları etkiledi.

2017 yılında, markette 38 ürünün 25’inde fiyat artışı, 13’ünde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 18’inde fiyat artışı, 16’sında ise fiyat azalışı meydana geldi. Yaptığımız tespitlere göre, 2017 yılında, fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde mandalina, üreticide elma olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise marketlerde ve üreticilerde karnabahar oldu. 2017 yılında, market fiyatlarında fiyat düşüşü, yüzde 40,57 ile en fazla karnabaharda meydana geldi. Karnabahardaki fiyat düşüşünü, yüzde 36,06 ile kabak, yüzde 35,79 ile sivri biber, yüzde 35,49 ile patlıcan, yüzde 31,70 ile yeşil soğan, yüzde 27,72 ile salatalık takip etti. Fiyat düşüşünde bu ürünleri, yüzde 10,58 ile pırasa, yüzde 9,15 ile lahana, yüzde 6,90 ile ıspanak, yüzde 5,48 ile yumurta, yüzde 4,86 ile dana eti, yüzde 3,24 ile tavuk eti, yüzde 0,99 ile kuru üzüm izledi.

FİYAT ARTIŞLARI…

Geçen yıl markette, en fazla fiyat artışı ise yüzde 50,04 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 49,53 ile kuru incir, yüzde 37,30 ile kuru soğan, yüzde 34,41 ile elma, yüzde 32,03 ile domates, yüzde 25,16 ile havuç, yüzde 24,37 ile süt, yüzde 24,22 ile kuru fasulye, yüzde 21,11 ile Antep fıstığı, yüzde 20,62 ile patates izledi. Bu ürünleri, fiyat artışında, yüzde 16,95 ile fındık, yüzde 16,82 ile zeytinyağı, yüzde 15,52 ile nohut, yüzde 15,38 ile toz şeker, yüzde 15,23 ile portakal, yüzde 12,75 ile maydanoz, yüzde 12,23 ile limon, yüzde 11,96 kuzu eti, yüzde 11,94 ile ayçiçeği yağı, yüzde 10,96 ile marul, yüzde 10,70 ile mısır özü yağı, yüzde 7,96 ile kuru kayısı, yüzde 7,04 ile pirinç, yüzde 4,41 ile yeşil mercimek, yüzde 1,37 ile kırmızı mercimek takip etti.

Geçen yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 114,93 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat artışını yüzde 84,62 ile kuru incir, yüzde 64,38 ile limon, yüzde 53,85 ile kuru soğan, yüzde 50 kuru kayısı, yüzde 46,67 ile pirinç, yüzde 46,05 ile marul, yüzde 42,17 ile nohut, yüzde 36,36 ile mandalina, yüzde 29,88 ile kuzu eti, yüzde 28,26 ile zeytinyağı, yüzde 23,08 ile süt, yüzde 21,62 ile kuru üzüm izledi. Bu ürünleri, fiyat artışında, yüzde 13,27 ile domates, yüzde 11,65 ile portakal, yüzde 10,17 ile antepfıstığı, yüzde 1,66 ile dana eti, yüzde 1,52 ile maydanoz takip etti.

ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI

2017 yılında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışı elmada görüldü. Elmanın yanı sıra kuru incir, limon, kuru soğan, kuru kayısı, pirinç, marul, nohut, mandalina, kuzu eti, zeytinyağı, süt, kuru üzüm, domates, portakal ve Antep fıstığı fiyatlarında artış yaşandı. İhracatın hareketlenmesi elmada, kuru kayısıda fiyatları olumlu yönde etkilerken, kuru soğanda Rusya’nın ambargoyu kaldırması fiyatlarda artışla yol açmıştır.

ÜRETİCİ VE MARKET

Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla portakalda yüzde 371,59’u bulurken, portakaldan sonra lahanada yüzde 321,82, karnabaharda yüzde 303,06, havuçta yüzde 292,72, patateste yüzde 262,55, kuru kayısıda yüzde 258,67 oldu. Bugün üreticide 58 kuruş olan portakal markette 2 lira 71 kuruşa, 37 kuruş olan lahana 1 lira 55 kuruşa, 61 kuruş olan karnabahar 2 lira 46 kuruşa, 65 kuruş olan havuç 2 lira 55 kuruşa, 58 kuruş olan patates 2 lira 8 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 32 lira 28 kuruşa satılıyor.

İSTİKRAR SAĞLANMALI

İhracatımız açısından çok önemli olan fındık, kuru üzüm, incir, kayısı, Antep fıstığı gibi ürünlerde, fiyat istikrarı sağlanmalı, ihracatta mevcut pazarlar korunurken, yeni pazarlar araştırılmalı, ihracat destekleri artırılmalı, ürünler katma değer kazandırılarak ihraç edilmelidir. Bu ürünlerde ülkemizin mukayeseli üstünlüğü korunmalı, kaliteden ödün verilmemelidir. Bu ürünlerde devletin etkin müdahalesi sağlanmalıdır. TMO, bu ürünlerde yapacağı müdahalelerde, gecikmeden, hızlı bir şekilde ve makul bir fiyatla piyasaya girmesi üreticimizin zarar etmesini önleyecektir.

Hatta fındık, kuru üzüm, incir, kayısı, Antep fıstığı gibi ürünler ve depolanabilir diğer ürünlerde üretici birlikleri TMO garantörlüğünde devreye girmeli, alım yapmalı, piyasayı düzenlemelidir. Ofis, kiraladığı veya inşa ettiği lisanslı depoları üretici birliklerine tahsis etmelidir.









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