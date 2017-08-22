Malatya’da, düğünlerin artmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz, gelin arabalarının önüne geçerek bahşiş kapmaya çalışıyor.

PARA ALANA KADAR BIRAKMIYORLAR

Özellikle kentin en işlek bölgelerinden olan Kanalboyu Caddesi ve Çevreyolu’nda bu iş için mesai yapan 7-10 yaşları arasındaki çocuklar, hareket halindeki düğün konvoylarının önünü keserek bahşiş alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Araçların hızına aldırış etmeden konvoyun önüne atlayan çocuklar para alana kadar araçların peşini bırakmıyor. Araçların arasında koşarken kimi zaman ezilme tehlikesi atlatan, kimi zaman da araç sürücülerinin sert tepkisi ile karşılaşan çocuklar yine de alacakları bahşişten vazgeçmiyor.

SIKINTI BÜYÜK

Kanalboyu Caddesi'nde esnaflık yapan Abuzer Atar isimli bir vatandaş, benzer görüntüleri kentin muhtelif noktalarında da görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Çocuklar düğün araçlarının üzerine 5-6 kişi birden yükleniyorlar. Geçtiğimiz günlerde birkaç çocuğu üzerine atladıkları araç fırlattı az kalsın ölüyorlardı. Diğer taraftan da gelin araçlarının üzerindeki etiketleri de koparıyorlar, sıkıntı büyük; umarız yetkililer konuyla ilgili olarak gereken tedbirleri alırlar" diye konuştu.

İHA