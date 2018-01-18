3 KAZADA 40 ŞEHİT

2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Dün Isparta’da yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’a çıktı. Ocak 2001’de yaşanan kazada CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.

KALKIŞTAN 25 DAKİKA SONRA

İkinci olay ise bu kazadan 4 ay sonra gerçekleşmişti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düşmüştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Kazalar sonrası CASA tipi uçaklar, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Dün ise Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla havalanan ve içinde iki pilot ve bir teknisyenin olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölünün kuzeyinde düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Böylece 3 CASA tipi uçağın düşmesi sonucu verilen şehit sayısı 40’a çıktı.

Kazalar nedeniyle farklı tarihlerde CASA tipi uçakların uçuşları belli sürülerde durdurulmuştu.

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