Olay, Hacı Abdi Mahallesi Mutlular Sokaktaki bir sitede yaşandı. Binanın boşluğundan bir ses duyan apartman sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Hüseyin Akkaya’yı buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri muhafaza altına alınırken evde tek yaşayan yaşlı adamın 3’üncü kattaki evinden apartman boşluğuna düştüğü belirlendi. Polis görgü tanıklarının ifadesine başvururken nöbetçi savcılığın olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı adamanın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA