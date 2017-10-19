Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan “3. İl İl Yöresel Ürünler Fuarı” 20 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu kapsamda dün “3. İl İl Yöresel Ürünler Fuarı”’nın bilgilendirme toplantısı dün gerçekleştirildi.

Kültür AŞ.’de düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak Malatya’yı tanıtmak, kültürel değerleri yaşatmak ve yaygınlaştırmak, aynı zamanda Malatya’nın ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlamak için dönem dönem kültürel etkinlikler ve fuar organizasyonları yaptıklarını söyledi.

50 İLDEN 100 STANT AÇILACAK

“Yaptığımız bu etkinliklerde daha çok yaptığımız fuarların kapsamını genişletmek özellikle gerek firma katılım noktasında gerekse de ziyaretçi noktasında gelişimi sağlamak için de artı gayret sarf ediyoruz” diyen Akın, “Fuarlar kapsamında yaptığımız yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız bu yıl da 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz İl İl Yöresel Fuarımızı ayın 20’sinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu fuarımızı 3 yıldır organize ediyoruz. Buradaki temel hedefimiz nasıl ki, biz kendi yöresel ürünlerimizi başka bölgelerde yaptığımız çalışmalarla tanıtıyorsak özellikle Malatyalı hemşehrilerimize de diğer illerin yöresel ürünlerini Malatyalı hemşehrilerimizin ayağına getirmek, onları tatmalarını, görmelerini, satın almalarını sağlama gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda ilk yıl daha düşük kapsamlıyken özellikle bu yıl fuar alanımızı 4 bin metrekareye çıkararak yaklaşık olarak 50 ilden 100 standın açılacağı bir fuarımız olacak. Bu fuarımızda ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinden katılan firmalarımız var. İnşallah bu fuarımızda Malatyalı hemşehrilerimiz Türkiye’nin bütün yörelerindeki ürünleri görme, tatma ve satın alma gibi bir imkana kavuşacaklar” diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA İLGİ GÖSTERDİLER

Malatyalıların bu fuara ilk yıldan itibaren büyük ilgi gösterdiğini belirten Akın, “Fuarımızı inşallah ayın 20’sinde Cuma günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediye binamızın yan tarafında bulunan fuar alanında gerçekleştireceğiz. İlk yıldan itibaren bu fuarımıza Malatyalı hemşehrilerimiz ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Bir fuarın normalde oturması ve gelecek vaat etmesi 4-5 yılı bulurken biz 3’üncü yılında gördük ki, Malatyalı hemşehrilerimiz gerçekten bu fuara ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Gün sayısını artırmamıza rağmen 9 gün boyunca ciddi anlamda bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde katılmayan diğer illerimizin de fuarımıza katılımını sağlayarak ve fuar alanına daha da büyüterek çok kapsamlı bir tanıtım fuarı haline dönüştürmek gibi bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL