Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında meslekten ihraç edilen, daha önce Malatya Adliyesi’nde görevli 3 hakim ve 1 savcısı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların isimler şu şekilde:
“Hakim Emine Pınar T.
Tuğba Y.
Şahin T.
Cumhuriyet Savcısı Nuh G.”
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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