Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında meslekten ihraç edilen, daha önce Malatya Adliyesi’nde görevli 3 hakim ve 1 savcısı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların isimler şu şekilde:

“Hakim Emine Pınar T.

Tuğba Y.

Şahin T.

Cumhuriyet Savcısı Nuh G.”

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK