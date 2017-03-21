21 Mart 2017 Salı

3 hakim ve 1 savcısı gözaltında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK) tarafından Malatya Adliyesi’nde görevli iken ihraç edilen 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.

21 Mart 2017 Salı 11:33
3 hakim ve 1 savcısı gözaltında

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında meslekten ihraç edilen, daha önce Malatya Adliyesi’nde görevli 3 hakim ve 1 savcısı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların isimler şu şekilde:

“Hakim Emine Pınar T.
Tuğba Y.
Şahin T.
Cumhuriyet Savcısı Nuh G.”

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.  

TAHİR ÖZÇELİK
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