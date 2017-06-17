17 Haziran 2017 Cumartesi

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3 gün boyunca savcıya ifade verdi

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Ankara'da düzenlen operasyonda gözaltına alınan Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı ve şu an Başbakanlık Yüksek Müşaviri olan Birol Erdem, adliyedeki 3 gün süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:47
3 gün boyunca savcıya ifade verdi

  Adalet Bakanlığı eski müsteşarı Malatyalı Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem, “Fethullahçı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla gerçekleşti.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "tanık" olarak ifadesine başvurulan Birol Erdem hakkında bu kez şüpheli sıfatıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

3 Haziran’da gözaltına alınan Birol Erdem, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran'da sorgulanmak üzere adliyeye getirildi.  Soruşturmayı yürüten savcılara 3 gün boyunca ifade veren Erdem,  "Anayasal düzeni ihlal" ve "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İHA
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