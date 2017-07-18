Üç Ders Sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa ve cezaevinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 150 bin öğrenci Üç Ders Sınavına katılacak.



ÖĞRENCİLER EŞ ZAMANLI SORULARA CEVAP ALABİLİYOR

Sınava girecek öğrenciler, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders kitaplarına, sesli kitaplara, etkileşimli kitaplara, sesli özetlere, özet konu anlatımlarına, yaprak testler, alıştırma soruları, çıkmış sınav sorularına, deneme sınavlarına, ders özet videolarına ve 3 Temmuz 2017 tarihinde başlayan canlı derslere erişebilecek. Görüntülü, sesli, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım hizmeti şeklinde değişkenlik gösteren 45 dakikalık e-seminer derslerinde öğrenciler eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretim elemanından canlı yanıt da alabiliyor. eKantin ile kayıtlı oldukları programdaki tüm öğrencilerle tanışma ve konuları tartışma fırsatı bulurken, derslerinin altında yer alan tartışma forumlarıyla da dersin hocası ve diğer öğrencilerle ünitelerle ilgili iletişim kurabilecek.

Öte yandan, Türkiye’de Üç Ders Sınavının yapılacağı iller ile KKTC/Lefkoşa’da bürolar 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi 'Öğrenci Otomasyonu' bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecek.

HABER MERKEZİ