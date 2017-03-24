Geçmiş dönemlerde ekmeğini hurdacılık yaparak kazanan 50 yaşındaki Mehmet Öcalan, şimdi solunum cihazına bağlı olarak yaşamaya çalışıyor. Şeker hastalığından kalp yetmezliğine, hipertansiyondan KOAH hastalığına kadar çeşitli hastalıklarla mücadele etmek durumunda olan Öcalan, üstelik hasta olan çocuklarına da bakıyor. Yetkililerden, hayırseverlerden ve işadamlarından yardım bekleyen Öcalan, yaşadığı sıkıntılarını BUSABAH aracılığı ile yetkililere duyurdu.

İHTİYACIMIZ ÇOK FAZLA

Sağlıklı olduğu zamanlarda ekmeğini hurdacılık yaparak kazandığını dile getiren Öcalan, deyim yerindeyse ailesinin rızkını çöpten çıkarttığını söyledi. Yarıma ihtiyacı olduğunu belirten Öcalan, “Şimdi yerimden kalkamıyorum ve çok hastayım. Bende şu anda kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastalığı, astım, bronşit, kronik KOAH hastalığı var. Sağlık açısından baktığınızda; tüm rahatsızlıklar şu anda bende bulunuyor. Herhangi bir tutunacak dalım kalmadı. Maddi açıdan hiçbir şeyim kalmadı. İhtiyacımız çok fazla” dedi.

FATURALARI ÖDEYEMİYORUM

Engelli maşının 3 ayda bir aldığını ifade eden Öcalan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden her ay yardım alıyordum. Şimdi 3 ayda bir yardım alıyorum. Maddi açıdan oldukça kötü bir durumdayız. Ben, kızım ve 2 oğlumla yaşıyorum. Toplam 4 nüfusumuz var. Hiçbir yerden bir gelirim yok. Aldığım 3 ayda bir engelli maaşı var. Aldığım parayı da kira veriyorum, kalanını ise bakkal borcu, elektrik, su faturasını ödüyorum. Su borcu çok fazla ve su borcu için yapılandırma yaptırdım ve bunu aylık ödemek zorundayım. Hiçbir işte çalışamıyorum. Daha doğrusu yürüyemiyorum. Arada bir dışarıya yürümek için çıkabiliyorum. Belli bir süre yürüdükten sonra eve tekrar dönemiyorum. Şeker hastalığı ayaklarıma kadar vurdu. Yürüyemiyorum. 3 aydan 3 aya aldığım engelli maaşıyla, hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum ama bu da yetmiyor” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIM DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Çocuklarının da rahatsız olduğu için çalışamadıklarını ileri süren ve yetkililerden yardım isteyen Öcalan, “Büyük oğlum da rahatsız. Askerden çürük raporu verildi. O da çalışamıyor hastalığı yüzünden. Ben yetkililerden, iş adamlarından yardım istiyorum. Evimde hiçbir eşyam yok. Sadece yattığım kanepe, soba, televizyon ve bir de koltuğum var. Evim bomboş. Kiralık ev zaten. TOKİ’ye kayıt oldum ev için o da çıkmadı. Kızım 24 yaşında Akdeniz Anemisi, oğlumun da psikolojik rahatsızlığı var. Ve çocuklarım da tedavi görüyor. Çocuklarım çalışamıyor. Sağlık giderlerimi, yeşil kartla karşılıyorum. Sağ olsun devletimiz bana bir oksijen cihazı verdi ve bunu bağlıyım. Nefesimi bununla alıyorum. Makinesiz nefes alamıyorum. Ben belediyemizden 3 aya çıkarılan yardımı, aydan aya vermesini ve iş adamlarımızdan, ilgililerden yardım etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL