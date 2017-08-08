Hekimhan İlçesi Karadere Göleti’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 79 seviyesine ulaştığı öğrenildi. Göletin yapımı ile birlikte ekonomiye yıllık 1 milyon 929 bin TL katkı sağlayacak. Fırat Havzasında Hekimhan Karadere Mahallesi, Karadere Çayı üzerine inşa edilen gölet homojen kil dolgu gövde tipinde inşa ediliyor.

5 MİLYON TL

Gölette; gövde sıyırma kazıları devam eden gölette kondüvi imalatına başlandı ve fiziki gerçekleşme yüzde 79 seviyesine ulaştı. Göletin, gövde yüksekliği 38,50 metre , toplam depolama hacmi 1,94 milyon metreküp. Gölettin toplam maliyeti ise 5 milyon 611 bin 555 TL olarak tespit edildi.

KARADERE GÖLETİ

Hekimhan ilçesinin 7 kilometre güneybatısında Karadere Mahallesi’nin, 700 metre kuzeybatısında, Karadere üzerinde, Karaelif Tepesi ile Büyükpur sırtı arasında yer almakta. Gölet, Malatya’ya 78 kilometre, Hekimhan ilçesine ise 7 kilometre mesafede olup Karadere üzerinde yer alıyor. Malatya Hekimhan–Karadere Göleti ve Sulaması için proje sahasındaki ihtiyaçlar ve imkânlar göz önünde tutularak, Karadere’nin su potansiyelinin seçilen rezervuarda depolanması, Karadere Mahallesi’nin arazilerinin sulanması öngörülüyor. İnşa edilecek olan göletin aktif hacmi 1,20 hm3, gölet yüksekliği 33,50 m (talvegden) olarak hesaplanmış bulunuyor. Bu durumda 330 ha (brüt), 288 ha (net) saha sulanabilecek.







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