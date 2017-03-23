Temeli, 27 Eylül 2014 tarihinde atılan ve 171 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Yoncalı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

BAKAN EROĞLU TEMELİ ATTI

Temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde atılan 171 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Yoncalı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Baraj; kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 93,50 metre yüksekliğinde inşa ediliyor.

TARIM ARAZİLERİ SULANACAK

Malatya’nın Arguvan ilçesinin 31 kilometre kuzeyinde yapımına devam edilen Yoncalı Barajı bitmesinin ardından Arguvan ilçesi tarım arazilerini sulayacak. Yoncalı Barajı ile ekonomiye yıllık 80 milyar 378 milyon 917 bin 2 TL katkı sağlanacak. Ayrıca 3 bin 683 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

NERELER SULANACAK?

Yoncalı Barajı’nın yapımı ile 125 milyon metre küp suyun depolanması hedefleniyor. Bölgede ilk kez yapımı devam eden baraj inşaatında; barajın, önyüzünün beton kaplı kaya dolgulu tipinde olacağı öğrenildi. Barajın bitmesinin ardından sulanacak yerler; Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli mahalleri şeklinde.

17 bin hektar, (170 bin dönüm) arazide proje çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Baraj inşaatı ile birlikte 3 ünitenin eş zamanlı olarak bitirilmesi hedefleniyor.

Yoncalı Barajı Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazileri suya kavuşacak. Baraj inşaatında Nisan ayı itibari ile fiziki gerçekleşmenin yüzde 35 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

“ARSLAN İNCELEMELERDE BULUNDU’’

Baraj inşaatında incelemede bulunan Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan ve teknik ekibi de yapımı devam eden Yoncalı Barajı inşaatını ziyaret etti. Ayrıca Bölge Müdürü İlker Arslan ve teknik ekibi Yoncalı Sulaması kapsamında yapılan Yoncalı Sulaması İsale Tüneli işinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.







TAHİR ÖZÇELİK