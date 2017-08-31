Bayram şekeri, aile boyu çamaşır paketi ve havludan oluşan bayram paketlerinin gönderilmesi dolayısıyla dün Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Saat 11.30’daki törene AK Parti Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ak Parti teşkilat üyeleri, Meclis üyeleri, daire başkanları ve şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

MALATYA HALKI ÇOK DUYARLI

Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Çakır, Kurban Bayramı’nın paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar birçok yardımlarımız oldu. Bu konuda Malatya halkı çok duyarlı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Malatya’yı temsil ettiğimiz için aynı şekilde duyarlı davrandık. Ülkemizde bayramlar huzur içerisinde geçiyor. Bunda da ülkemizde istikrarın olması çok önemli. Çevremize baktığımız zaman ülkemiz huzurlu bir ülke. Ekonomisini büyüten, dünyada en çok yardım yapan bir ülke. Ülkemizle ne kadar gurur duysak azdır. Bütün mazlumlara kucak açan ülke konumundayız” diye konuştu.

BAYRAM HEDİYESİ GÖNDERİYORUZ

Suriye’deki savaş nedeniyle ülkelerini terkedip, Osmaniye’deki kamplarda yaşamını sürdüren 3 bin 500 Türkmen ailesinin olduğunu kaydeden Başkan Çakır, “Bu Türkmen kardeşlerimizin bayramlarını kutlamak ve paylaşmak adına Belediye olarak yardım gönderiyoruz. Küçük hediyelerden oluşan bir paket yaparak, bayramlarını paylaşmak ve kutlamak istedik. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz 3.500 adet paketi Osmaniye’ye gönderiyoruz. Malatya halkı olarak hep birlikte ülkemize sığınmış kardeşlerimize bir bayram hediyesini göndermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYADA İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YERDEYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, 1071 Malazgirt Zaferinden, 30 Ağustos 1922’ye yazılan tarihin çok önemli olduğunu söyledi. Bu vesile ile bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitleri rahmetle anan Çalık, ayrıca Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin gelecek Kurban Bayramı’nı kutladı. Konuşmasında Myanmar’da yaşayan Arakan Müslümanlarının katledilmesine de değinen Çalık, olayı kınayarak BM Güvenlik Konseyini göreve çağırdı. Çalık özetle; “Şu an bütün dünyanın insanlığının bittiği bir yerde olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Myanmar’da Arakan’lı Müslümanlara yapılan zulüm ve insanlık dışı uygulamalar, insanlığa nokta konduğunun en önemli göstergesidir. Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı tüm dünyadaki zulümlere son vermek ve insanca bir yaşam sağlamaktır. BM’nin bugün Arakan’da yaşanan zulme dur dememesi maalesef insanlığın bittiği noktadır. BM güvenlik konseyinin çok hızlı bir şekilde toplanması ve yaşanan zulme son vermesi gerekir. Burada kadın ve çocukların vahşet içerisinde öldürüldüğünü görüyorsunuz. İnşallah bu mübarek Kurban Bayramı öncesi bu temennilerimiz sadece temenni olarak kalmaz ve dünya ülkelerinin harekete geçmesine vesile olur” sözlerine yer verdi.

İNŞALLAH KARDEŞLİĞİMİZ BAKİ OLUR

Suriye’de 5 yıldan beri devam eden savaş nedeniyle 3.2 milyon Suriyeli’nin Türkiye’ye geldiğini belirten Öznur Çalık, “Kamplarda veya şehirlerde var olan Suriyeli kardeşlerimiz ile ilgili hassasiyetimiz had safhada. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım, Malatyalı hemşerilerim ve parti teşkilatımız ne kadar mağduriyet varsa onların giderilmesi için yardımlarını gönderiyorlar. Bugün de Bayır Bucak Türkmenlerimizin var olduğu Osmaniye’deki kampımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 bin 500 ailemize bayram öncesi hediyeliklerini gönderiyor. Hasleten kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşliğimiz baki olur. Vatansız kalan insanların da bir an önce vatanlarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

BAŞKANIMIZIN BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, mağdurlara yardım konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın büyük emeklerinin olduğunu belirterek, teşekkür etti. Kahtalı, “Bugün yine hayırlı bir iş için buradayız. Hem Malatya merkezimizde hem de dışarıya yardım gönderilmesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük emekleri var. Bugün de 3.500 Türkmen ailesi kardeşlerimize bir bayram hediyesi olarak hazırlanan yardımlar yola çıkacak. Bu tür çalışmalarından dolayı buna destek veren başta Cumharbaşkanımız olmak üzere tüm gönül vermiş büyüklerimize teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Konuşmalardan sonra 3 bin 500 Türkmen ailesi için hazırlanan bayram paketleri, yapılan duanın ardından kamyonlarla Osmaniye’ye gönderildi.













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