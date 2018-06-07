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3 BİN 300 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

Erasmus+  Ka1 - Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından koordine edilen "Globalization of Education Through Technology" adlı proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 3 bin 5oo proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı.

3 BİN 300 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

Erasmus+  Ka1 - Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından koordine edilen "Globalization of Education Through Technology" adlı proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 3 bin 5oo proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:18
3 BİN 300 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

Ka2 Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülmekte olan “Communication Through Art and Music Integrated With ICT” adlı, 2017-TR01-KA219-04529 numaralı projenin 2. Uluslararası Toplantısı Carini, Palermo, İtalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda koordinatör olarak Türkiye ve diğer ortaklar Polonya, Makedonya ve ev sahibi İtalya yer aldı.

Proje, pedagojik yenilikleri yakalayabilmek için dijital yeterliliklerin ve temel becerilerini geliştirmesini, BİT kullanımının ve modern teknolojinin öğretim yöntemlerine entegre edilmesini amaçlıyor. Bu toplantının 1. toplantıdan farkı çeşitli ortak ülkelerden öğrencilerin de katılması oldu.

İtalya’daki Istituto Comprensivo Laura Lanza Baronessa di Carini okulu 11 ve 15 yaş arası, 14 gence ev sahipliği yaptı. Öğrenciler sanat ve müziğin ortak zemini üzerinden, kendi karakterize deneyimlerini birbirleriyle paylaşma ve farklı ülke öğretmenlerinden aldıkları derslerle o ülke eğitim sistemlerine has öğrenme ve öğretme yöntemlerini tecrübe etme şansı buldular.

FAALİYETLER PAYLAŞILDI

5 gün süren eğitim proje koordinatörü olan Zuhal Ayik Yıldırım’ın iki yıllık proje sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetleri ve dökümanları katılımcılarla paylaşması ile başladı.

Laura Lanza Okulu’nun dijital labaratuvarlarında kodlama eğitimi alan öğrenciler, bilgisayar programlamasının temellerini, bilgisayarla "konuşmayı", makine komutlarını basit ve sezgisel bir şekilde vermeyi öğrendiler. Çocuklar planlayıp, tasarlamış oldukları şekilleri ve yazıları 3D yazıcı kullanarak gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladılar.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANDILAR

Öte yandan Erasmus+Ka1-Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından koordine edilen "Globalization of Education Through Technology" adlı proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 3 bin 500 proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı.

'Teknoloji ile Globalleşen Eğitimimiz' projesi ile Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden 7 öğretmen Çekya Prag'da "Öğretimde E-öğrenme ve Web 2.0 Araçlarının Kullanılması" üzerine bir kurs aldılar. Öğretmenler, burada edindikleri bilgi ve deneyimleri okulda uygulamaya başladı. Öncelikle okul öğretmenleriyle paylaşılan bilgi ve materyaller tüm birimlerde uygulamaya geçilerek okulun dijital dönüşüme hazırlanması ve yeni dönemde zengin web 2.0 araçları ve teknoloji tabanlı inovatif öğretim yöntemlerinin müfredata uyarlanması planlanıyor. Proje koordinatörü Malatya BİLSEM İngilizce Öğretmeni Zuhal Ayik Yıldırım edindikleri yeterlilik ve tecrübeleri diğer okul öğretmenleriyle de paylaşacaklarını dile getirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Erasmus+  Ka1Globalization Of Education Through TechnologyProje
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