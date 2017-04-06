06 Nisan 2017 Perşembe

3 bin 22 hektar tarım arazisi suya kavuşacak

Kaya dolgu ile yapılan Darende Çınarköy Gölet inşaatında çalışmalar devam ediyor. Göletin su alması ile birlikte 3 bin 220 hektar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

06 Nisan 2017 Perşembe 10:30
3 bin 22 hektar tarım arazisi suya kavuşacak

 Darende Çınarköy Gölet’inde incelemede bulunan DSİ 9. Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan ve beraberindeki heyet burada yetkililerden bilgiler aldı.  Çınarköy sınırları içinde yer alan ve Darende ilçesinin 19-20 kilometre batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde kurulan Göletin su alması ile birlikte 3 bin 220 hektar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

 Sulama amacı Darende ilçesinde kurulan Göletin, talvegden yüksekliğinin 40.00 metre, temelden yüksekliğinin 47.90 metre, kret uzunluğunun 390.00 metre olacağı ve ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde inşaat edildiği ifade edildi. 





TAHİR ÖZÇELİK
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