Darende Çınarköy Gölet’inde incelemede bulunan DSİ 9. Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan ve beraberindeki heyet burada yetkililerden bilgiler aldı. Çınarköy sınırları içinde yer alan ve Darende ilçesinin 19- 20 kilometre batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde kurulan Göletin su alması ile birlikte 3 bin 220 hektar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

Sulama amacı Darende ilçesinde kurulan Göletin, talvegden yüksekliğinin 40.00 metre , temelden yüksekliğinin 47.90 metre , kret uzunluğunun 390.00 metre olacağı ve ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde inşaat edildiği ifade edildi.













TAHİR ÖZÇELİK