Hafta sonu Malatya’da Tarım İl Müdürlüğü, ziraat oda başkanları ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ile görüşen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuya ilişkin yapılan çalışmaları anlattı. Kesilen ağaç sayısının iddia edildiği gibi 2 milyon değil 200 bin olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, kesilen ağaçların yaşlı, hastalıklı bir bölümünün ise susuzluk nedeniyle kuruyan ağaçlar olduğunu söyledi.

Malatya’nın son yıllarda susuzlukla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Susuzlukla mücadele için yoğun bir şekilde baraj, gölet yapımını sürdürüyoruz, kapalı sistem sulama kanallarının devreye sokuyoruz ve bu yolla üreticimizin su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

“2 MİLYON AĞAÇ KESİLDİ DEMEK HİÇBİR VİCDANA SIĞMAZ”

Tarım İl Müdürlüğünün kayısı ağaçlarının kesimine ilişkin tespit yaptığını belirten Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

“2016 yılı rakamları ile Malatya’mızda toplam 7 milyon 558 bin kayısı ağacı bulunmaktadır. Yine Malatya’da Tarım İl Müdürlüğümüzün tespitlerine göre yaklaşık 200 bin ağacın kesildiğini görüyoruz. Yaşlı, hastalıklı ve susuzluk nedeniyle kuruduğu için kesilen bu 200 bin rakamını 2 milyon gibi göstermek hiçbir vicdana sığmaz. Sadece kayısı ile 40 bin ailemiz geçimini sağlıyor, mevsimlik işçilerimiz için de geçim kapısı olan kayısıda bir ağacın dahi kesilmesini istemeyiz. Ama bunun üzerinden kamuoyunu yanıltmak, üreticilerimizi endişeye sevk etmek yanlış bir tutum. Bu ne Malatya’ya ne de üreticilerimize bir fayda sağlar. Biz görüyoruz ki kayısıyı birileri bilgi kirliliği ile öldürüyor. ”

3 BARAJ GELİYOR

Bakan Tüfenkci, 2016 yılında Hekimhan Çanakpınar Köyü, Hekimhan ilçe merkezi, Kuluncak ilçe merkezi, Darende Çınar Köyü, Arguvan Çavuşlar Köyü Köyiçi Deresi’nde taşkın koruma yapıldığını, Arapgir Göleti, Doğanşehir Söğüt Göleti göl alanında mebran kaplaması yapıldığını, Darende pompa istasyonunun işletmeye hazır hale getirildiğini belirtti. Sulama suyu için birçok projenin devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, 2017 yılı sonunda Akçadağ Taşevler Barajı, Darende Ayvalı Barajı ve Kuluncak Bicir Barajı’nın tamamlanacağını kaydetti.

Kayısı üreticisinin sulama konusunda elini rahatlatmak için çalıştıklarını ifade eden Tüfenkci, bir kez daha kayısıda birlik ihtiyacına dikkat çekti, birlik oluşturulması için Malatya’ya çağrı yaptı.

KAYISININ LİSANSLI DEPO İHTİYACI

Bakan Tüfenkci, fındık, zeytin, pamuk gibi birçok üründe lisanslı depoculuğu hataya geçirdiklerine dikkat çekti Malatya’da lisanslı depo kurulması için Kalkınma Bakanlığından 12 milyon TL’lik destek çıkarıldığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Toplam 10 bin tonluk bir depo, 18.5 milyon TL ya da 19 milyon TL’ye mal oluyor. Bu noktada daha şehir olarak konuşmadık ama İkinci bir alternatif olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir iştiraki olan bir İzmir şirketini de bu lisanlı depoya ortak etme seçeneği bulunuyor. Başka alternatifler çıkarsa; yani Büyükşehir, borsa veya odalarla hep beraber de yapılabilir. Tüm bu seçenekleri değerlendirerek 2018 yılında inşallah lisanslı depomuzun temelini atmak istiyoruz.”

HABER MERKEZİ