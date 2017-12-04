Mecliste görme engelli bir danışman ile çalıştığını, engellilerin yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları ilk ağızdan duyduğunu ve danışmanı ile birlikte projeler ürettiğini kaydeden Ağbaba, “Engellilerin sorunlarının araştırılması, insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması için bugüne kadar çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdim. Engelli öğretmenlere kadro verilmemesini, engelli memurların göreve başlatılmamasını, engelli tutukluların insanlık dışı hayatlarını, engelli avukatların yaşadıkları ızdıraplarını, engelli öğrencilerin 3. katta sınava sokulduklarını, yanlarına özel eğitim almamış kişilerin görevlendirildiğini konuşmalarımda ve önergelerimizde dile getirdim. Ancak engellilere asıl engeli Meclisin kendisi çıkarıyor. Araştırma önergelerimiz reddediliyor, soru önergelerimiz es geçiliyor. AKP kendi çıkardığı yasayı uygulamakta bile aciz” dedi.

Yapılan araştırmalara göre kota ile çalıştırılması gereken engelli memur kontenjanının yüzde 22’sinin halen boş olduğunu, İş için İŞKUR’a başvuran engellilerin sadece yüzde 19’unun iş bulduğunu ifade eden Ağbaba, “Engelliler hala evlerinde hapis. Hala okuma yazma oranı son derece düşük. Engelliler görmezden geliniyor. Türkiye'de henüz engellilerle ilgili somut ve süreklilik arz eden politikalar gündeme alınmamakta, günü kurtarmaya dönük politikalar süslenerek halka sunulmaktadır. Engellilere her yıl 3 Aralık'ta sözler verilip bir gün sonra unutulmaktadır” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ