Girmana Mahallesi’nin büyük kabilelerinden birisi olan Özerler kabilesi geleneksel ‘Büyük Buluşma’ programının ikincisini düzenledi. Yeşilyurt Gündüzbey’de gerçekleştirilen programa ilgi bir hayli büyüktü. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı ‘Büyük Buluşma’ programı hakkında konuşan Kadir Özer isimli vatandaş, programın katkılarını dile getirdi.

YENİ KATILAN ÇOCUK VE GELİNLER OLUYOR

Düzenledikleri programa yurtdışından da katılım olduğunu söyleyen Özer, “Büyük Buluşma’ programının 2’ncisini bu yıl düzenledik. Bu büyük organizasyonda akrabalarımızla bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz kahvaltıda, kabilemizle birlikte oluyoruz. Kabilemize yeni katılan ve kimseyi tanımayan yeni doğanlar, artık büyüyen çocuklar, kabilemize yeni katılan gelinler oluyor. Ailelere yeni katılanları tüm kabilemizle tanıştırmak, en büyük amacımız. Geçen yıl ilkini yapmamıza rağmen programa olan ilgi çok büyüktü. Bu yıl ise dışarıdan da akrabalarımız geldi. Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcılar var” ifadelerini kullandı.

FON İÇİN İSTEYEN 10 TL PARA VERİYOR

Kan bağlarını sadece bu gibi programlarla güçlendirmediklerini kaydeden Özer, “Biz, kan bağımızı sadece bu programlarla güçlendirmiyoruz. Akrabalık bağlarımızı değişik etkinliklerle de yerine getiriyoruz. Örneğin, Özer’ler kabilesi olarak bir fon kurduk. Fon için isteyen 10 TL para veriyor. Toplanan bu paraları, cenazesi olan akrabalarımız için kullanıyoruz. Yemeğinden tutun da çayına kadar her şeyi bu parayla karşılıyoruz. Kurulan çadırda, 3 gün boyunca çay veriyoruz misafirlere. ‘Büyük Buluşma’ programını gelecek yıl daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü katılım her geçen yıl daha da katlanarak artıyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL