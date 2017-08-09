09 Ağustos 2017 Çarşamba

29 Eylül’de ceviz etkinliği yapılacak

7. Hekimhan Ceviz Maden ve Kültür Festivali’nin çok güzel geçtiğini ve festivalden de umduğunu bulduğunu dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, festivalle ilgili ‘Ceviz festivali ama ceviz ortada yok’ eleştirilerinin geldiğini de kaydetti. Millioğulları, “29 Eylül’de cevizle ilgili gelen dostlarımıza da ceviz ikram etmek, ceviz hediye etmek için bir ceviz etkinliği yapacağız” dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:17
29 Eylül’de ceviz etkinliği yapılacak

  Hekimhan Belediyesi tarafından organize edilen 7. Hekimhan Ceviz Maden ve Kültür Festivali geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi. Festivalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretine denk gelmesi, festivale olan ilginin z olacağı düşüncelerine akıllara getirse de ilginin bir hayli fazla olması festivali organize eden Hekimhan Belediyesi tarafından memnuniyetle karşılandı. 2 yıl aradan sonra düzenlenen festivale olan ilginin yoğun olduğunu dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, BUSABAH gazetesine konuşarak, bu kadar ilgiden dolayı oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

BEKLEDİĞİMİ ALDIM
  Bir yörenin tanıtılması için bu gibi etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Millioğulları, şunları kaydetti:

“7. Hekimhan Ceviz Maden ve Kültür Festivali çok güzel geçti. Festivalimize Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı, ilçe başkanları, yönetim kadroları katıldı. İkinci gün ise kaymakamımız, Baro Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri katıldı. Biliyorsunuz festival 2 yıl yapılmamıştı ve yaptığımız 7. Hekimhan Ceviz Maden ve Kültür Festivali’nden ben beklediğimi aldım. Ben şunu gördüm: Festivalimize yurtdışından ve yurtiçinden gelen insanlarımızın, öğrencilerimizin daha çok ilgisi vardı. Çok güzeldi. Katılım da çok iyiydi. Festivalde, sorunlarımızı kısaca dile getirdik. Hekimhan’ın yalnız maden ve tarım değil turizm bakımından da atılımları var. Siyasiler ne konuşursa konuşsun ama insanların birbirleriyle kaynaşması, yıllardır birbirlerini görmeyen insanların birbirleriyle görüşmesi, konuşması, dertleşmesi ve bir yörenin tanıtımı için bu gibi festivaller önemli. Festivalimiz çok güzel geçti ve ben umduğumu buldum.”

CEVİZ YARIŞMASI OLMADI
  Festivale bazı eleştirilerin de geldiği dile getiren Başkan Millioğulları, “2 yıl aradan sonra Hekimhan Ceviz Maden ve Kültür Festivali umduğunu buldu. Bundan sonra da aksama olmadan devam edecek. Biz festivalin ismini ceviz maden festivali olarak koyduk ama herkes eleştiriyor. Festivalde ceviz ortada yoktur. Ceviz yarışması olmadı. Biz 2016 yılında don olayı nedeniyle ceviz yarışması yapmadık ancak 29 Eylül’de cevizle ilgili gelen dostlarımıza da ceviz ikram etmek, ceviz hediye etmek için bir ceviz etkinliği yapacağız” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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